Museovirasto avasi avustushaut ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin

Ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettävien avustusten tavoitteena on lisätä kulttuuriperinnön ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä uudenlaisia toimintamalleja. Tarkoituksena on edistää vuoteen 2030 ulottuvan Museopoliittisen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteita. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista painopisteistä:

Taiteen ja kulttuuriperintöaineistojen ja niihin liittyvän tiedon välittäminen, monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen uudenlaisilla tavoilla

Museopalveluiden toteuttaminen kokeilemalla ja kehittämällä asiakaslähtöisiä menetelmiä

Museon ja yhteisöjen välisen vuoropuhelun edistäminen ja yhteisöllisen toiminnan syventäminen

Ekologisesti kestävän kehityksen edistäminen ja vahvistaminen

Museon omien vahvuuksien tunnistaminen, profiloituminen ja strategisesti keskeisen osaamisen vahvistaminen.





Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Vuonna 2024 avustuksia ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin myönnettiin 15 hakijalle yhteensä 430 000 euroa.



Paikallismuseoiden hankeavustusten tavoitteena on edistää ja tukea kestävän kehityksen mukaista kulttuuriperintötyötä. Avustusta voidaan myöntää kokoelmien ja rakennusten hoidon sekä tiedon välittämisen lisäksi myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.



Museovirasto järjestää hakuinfon Teamsissa 26.11. Ilmoittautumiset: Hakuinfo: Paikallismuseoiden hankeavustukset

Avustettavat hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista tavoitteista:

Paikallismuseoiden kokoelmien ja rakennusten säilyminen

Kokoelmien hyvä hallinta ja kokoelmiin ja paikalliseen kulttuuriperintöön liittyvän tiedon välittäminen

Kestävän kulttuuriperintötyön edistäminen





Avustuksia voivat hakea kuntien, yhdistysten, säätiöiden ja julkisoikeudellisten laitosten ylläpitämät museot, joiden ylläpitäjä ei saa lakisääteistä valtionosuutta museotoimintaansa.

Vuonna 2024 paikallismuseoiden hankeavustuksia myönnettiin 78 hakijalle yhteensä 430 000 euroa.

Lisätiedot:

Avustukset ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

Erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki, p. 0295 33 6019

Erikoisasiantuntija Anu Niemelä p. 0295 33 6015

etunimi.sukunimi@museovirasto.fi



Paikallismuseoiden hankeavustukset:

Erikoisasiantuntija Marianne Koski, p. 0295 33 6044

Erikoisasiantuntija Anna Stockley, p. 0295 33 6178

etunimi.sukunimi@museovirasto.fi