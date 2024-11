Tätä mieltä ihmiset oikeasti ovat sijoitusneuvonnasta – Alexandria julkaisee asiakaspalautteensa risuineen ja ruusuineen

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 27 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista sijoituspalveluyhtiöistä. Tehtävänämme on auttaa suomalaisia kasvattamaan varallisuuttaan ja elämään rikkaampaa elämää. Alexandria palvelee yli 36 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla yli 200 sijoitusalan asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Group Oyj, Alexandria Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. Yhtiön osake on listattu First North -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella ALEX.