Viro on vuoden kansainvälinen matkakohde

Finnish Travel Gala -äänestyksen palkintokategorioissa ovat mukana vuoden matkatoimisto, ryhmä-/kiertomatkanjärjestäjä, kuljetusyhtiö, majoitusliike, kansainvälinen matkailumaa, kotimainen matkakohde, matkailuinnovaatio, matkailupersoona, markkinointikampanja, bisnespartneri, vastuullinen toimija ja liikematkakumppani. Palkintokategorioiden voittajat määräytyvät suuren yleisön ja matkailuammattilaisten antamiin vastauksiin ’Kuinka todennäköisesti suosittelisit ehdokasta ystävällesi tai kollegallesi?’. Äänestäjiä oli yli 13 400 ja voittaja kussakin kategoriassa oli korkeimman tuloksen saanut ehdokas. Kolmen kärkeen vuoden matkailutekoja ja -ilmiöitä palkitsevassa gaalassa ylsivät ulkomaankohteista myös Kreikka ja Portugali.

”Tämä on mahtava tunnustus Viron matkailulle ja Visit Estonialla onkin suuri kunnia vastaanottaa Vuoden ulkomaankohde -palkinto juuri Suomessa. Viron matka rinnastetaan Suomessa usein kotimaan reissuun - se on lähellä, se on helppo ja suomalaisille lähes itsestäänselvyys. Syitä Viroon lähtemiseen ei tarvitse enää etsiä ja lähialuematkustaminen on myös ympäristön kannalta kestävää”, iloitsee Visit Estonian matkanjärjestäjäsuhteista Suomessa vastaava Malle Kolnes ja jatkaa:

”Lämmin kiitos suomalaisille vieraillemme sekä suomalaisille matkatoimistoille, matkanjärjestäjille, liikennöitsijöille ja laivayhtiöille, jotka tekevät päivittäin töitä Viron matkailun parissa. Me emme kuitenkaan ota vierailuja annettuna, vaan teemme jatkossakin töitä koko matkailu- ja palvelualamme voimin, että pystymme ylläpitämään kiinnostavuutemme ja houkuttelevuutemme suomalaisten silmissä. Tallinna vetää suomalaisia sankoin joukoin ja seuraava tehtävämme on houkutella suomalaiset vieraamme myös muualle maakuntiimme. Niihin on parissa viime vuodessa syntynyt valtavasti uutta löydettävää.”

Viro sai erityiskiitosta saavutettavuudessaan ja helppoudessaan. Finnish Travel Gala -tapahtuman voittajaesittelyssä naapurimaa kuvailtiin seuraavasti:

Viro on paikka, jossa pohjoinen kohtaa Baltian ja itä lännen. Se on maa, jossa historian kaiut ja kiehtova tulevaisuus elävät rinnakkain. Kartanot ja pienpanimot sijaitsevat vieri vieressä, ja mennyt ja tuleva sulautuvat saumattomasti saman kadun varrella. Olitpa Virossa sitten viikonlopun tai useamman lomaviikon, täällä on aina aikaa ikimuistoisille kokemuksille. Yhtenä Euroopan harvimmin asutuista maista Viro tarjoaakin tilaa ja rauhaa matkustaa omaan tahtiisi.

Nostoja Visit Estonian ja Tallinnan Sataman tutkimuksista ja tilastoista

Matkamessujen tammikuussa 2024 julkistamassa matkailututkimuksessa ja lomamatkaennusteessa Viro nousi suomalaisten tämän vuoden matkasuunnitelmissa korkeimmalle sijalle

Tammikuusta syyskuuhun 2024 Tallinnan sataman kautta on matkustanut yhteensä 2 744 670 suomalaista (yhteen suuntaan).

Tammikuusta elokuuhun 2024 suomalaiset viettivät Viron majoitusliikkeissä yhteensä 921 955 yötä.

Eniten suomalaiset matkustavat Tallinnaan, ja seuraavina tulevat Pärnu/Pärnumaa, Euroopan kulttuuripääkaupunki Tartto, Tallinnan lähialueet (Harjumaa), Saarenmaa, Länsi-Viro (Haapsalun ympäristö) ja Itä-Virumaa.

Yli puolet suomalaisista on elämänsä aikana käynyt Virossa vähintään 6 kertaa.

Suomalaiset suosivat yöpymistä: 50 % viipyisi Virossa 2–3 yötä, ja 35 % tulisi yhdeksi yöksi.

Suomalaisia kiinnostavat Virossa erityisesti ravintolat ja kahvilat (58 %), kulttuuri- ja urheilutapahtumat (56 %), ostosmahdollisuudet (50 %), arkkitehtuuri (48 %), kylpyläpalvelut (46 %), viihdetapahtumat (41 %) sekä museot ja näyttelyt (40 %).

Loppuvuoden matkailutärpit Viroon sisältävät esimerkiksi joulutoreja

Tallinnan perinteinen joulutori Raatihuoneen aukiolla on avoinna joka päivä 22.11.-27.12.2024 klo 10:00 – 20:00. Huomioi uusi aikataulu.

joulutori Raatihuoneen aukiolla on avoinna joka päivä 22.11.-27.12.2024 klo 10:00 – 20:00. Huomioi uusi aikataulu. Tarton joulumarkkinat vietetään 14.12.

joulumarkkinat vietetään 14.12. Pärnun joulumarkkina t vietetään 13.-15.12.

joulumarkkina vietetään 13.-15.12. Narvan joulukylä on avoinna 23.-26.12.

