Osavuosikatsaus: Taloustilanne ja palveluiden saatavuus säilyneet ennallaan

Alijäämästä valtaosa koostuu asiakaspalvelujen ostoista. Ostopalvelutyöryhmän ohjeistukset ja linjaukset näkyvät jo ennusteessa, vaikka ostopalvelukokonaisuuden haasteiden ratkaiseminen vaatii hyvinvointialueelta pitkäjänteistä työskentelyä.

-Pirkanmaan hyvinvointialue sijoittuu kansallisesti edelläkävijöiden joukkoon, ja näkymät ovat verrattain valoisat. Vuosien 2023–2024 ennustettu alijäämä on maan pienimpien joukossa ja palvelujen uudistaminen etenee vahvasti. Siitä huolimatta sekä toiminnan että organisaation uudistaminen vaatii tulevina vuosina edelleen paljon työtä. Päätöksentekoon valmistunut monituottajuusohjelma on keskeisin keino, jolla pureudumme ostopalvelujen pitkäjänteiseen hallintaan, sanoo hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola. Työvoiman vuokrakustannukset vähenevät

Osavuosikatsauksen mukaan henkilöstön saatavuus on yleisesti parantunut. Kuitenkin erityisesti sosiaalityöntekijöistä, lähihoitajista, psykiatreista ja pelastajista on edelleen pulaa kansallisesti. Henkilöstön tyytyväisyyskyselyn tulokset olivat samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa työvoiman vuokrauksen kustannuksia on onnistuttu vähentämään noin kolmanneksella viime vuoteen verrattuna. Ennusteen kohentuminen johtuu ennustettujen henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen pienentymisestä.



Palvelut toimivat vaikka talous tiukentunut

Erikoissairaanhoidon asiakkaista 97 prosenttia on päässyt hoitoon hoitotakuun mukaisesti. Perusterveydenhuollossa 87 prosenttia on päässyt hoitoon hoitotakuun mukaisesti, suun terveydenhuollossa vastaavasti 83 prosenttia. Ikäihmisten ympärivuorokautisessa palveluasumisessa 97 prosenttia asiakkaista sai asumispaikan lakisääteisen kolmen kuukauden kuluessa. Pitkittyneen odotusajan syy on yleensä toive saada asumispaikka jostakin erityisestä yksiköstä.

Pelastustoiminnassa ja ensihoidossa ei ole vielä saavutettu toimintavalmiusajan tavoitetasoa, ja kehittämistoimet jatkuvat. Myös Tays Päivystys Acutan ajoittaiseen ruuhkautumiseen rakennetaan edelleen ratkaisuja.

Tukipalveluissa on kuluneena vuosineljänneksenä jatkettu uuden potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojektia. Sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmän käyttöönotto siirtyy vuodenvaihteen yli. Kuntien kanssa on jatkettu neuvotteluja palveluverkon mukaisten tilojen vuokrasopimuksista. Tukipalvelujen aiemmin päätetyt sopeutustoimet ovat alkaneet vaikuttaa kustannuksiin.

