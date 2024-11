Aluehallitus käsittelee monituottajuusohjelmaa 11. marraskuuta

Aluehallituksen maaliskuussa asettama ostopalvelutyöryhmä on tarkastellut ostopalvelujen hallinnan keinoja. Sen työskentelyn pohjalta on rakennettu laaja monituottajuusohjelma, joka on keskeinen strateginen linjaus seuraavalle aluevaalikaudelle.

Hyvinvointialueen tavoitteena on vahvistaa ostopalvelujen operatiivista johtamista niin, että ostopalveluja johdetaan entistä tasapainoisemmin oman tuotannon rinnalla.

Käytännössä hyvinvointialue haluaa taittaa ja hallita ostopalvelujen kustannuskasvua sekä hyödyntää yhdessä tuottamisen ja innovaatioiden mahdollisuudet kumppaneiden kanssa​. Valikoiduille ostopalvelujen vähentämisen tavoitteille on luotu tarkemmat mittarit. Hyvinvointialue seuraa esimerkiksi asumispalvelujen peittävyyttä ja laitoshoidon asiakasmäärän kehitystä.

-Oman tuotannon osuus on osassa palveluitamme liian pieni lainsäädännön vaatimuksiin nähden. Toisaalta ostopalvelut ja niiden kustannusten kehitys eivät ole olleet meillä riittävästi hallinnassa. Nyt tehdyllä ohjelmalla tasapainotamme tilannetta, kertoo konsernipalvelujohtaja Juhani Sand.

Ostopalvelut muodostavat yli puolet hyvinvointialueen budjetista. Hankinta-asiat koskettavat lukuisia esihenkilöitä, joten myös hankintaosaamiseen kiinnitetään nyt lisää huomiota.

Monituottajuusohjelman tavoitteena on myös nykyistä paremmin toimivat markkinat sekä aiempaa parempi vuorovaikutus ulkoisten kumppanien kanssa.

Tukipalvelujohtajaksi esitetään Jukka Santalaa

Hyvinvointialueen nykyinen tukipalvelujohtaja Pekka Erola on jäämässä eläkkeelle vuodenvaihteessa, ja tukipalvelujohtajan virka on ollut avoimessa haussa lokakuussa. Virkaa haki 25 henkilöä, joista hakemusten perusteella haastateltiin seitsemän hakijaa. Kokonaisarvion perusteella valintaryhmän yksimielinen esitys aluehallitukselle on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nykyinen tukipalvelujohtaja Jukka Santala. Aluevaltuusto valitsee tukipalvelujohtajan 25.11.

Muut aluehallituksen asiat

Aluehallituksen kokouksessa 11.11. käsiteltävät muut asiat ovat:

Pirkanmaan hyvinvointialueen vammaispalvelujen palveluverkkosuunnitelmat

Liikkeenluovutuksen käynnistäminen Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa

Hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiset asiat

Osavuosikatsaus 1-9/2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen alueellinen sekä valtakunnallinen asiantuntija-arvio

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2025-2028 muuttaminen

Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2026-2029

Pirkanmaan hyvinvointialueen palkkaharmonisointisuunnitelma

Pirkanmaan hyvinvointialueen strateginen monituottajuusohjelma

Pirkanmaan hyvinvointialueen tukipalvelujohtajan valinta

Microsoftin lisenssien hankinta vuosille 2025 – 2027

Elämän tähden -tunnustuspalkinnon myöntämisperusteet

Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteistoimintaelimen työnantajan edustajan nimeäminen

Pirkanmaan hyvinvointialueen henkilöstöjaoston esittelijän nimeäminen

Pirkanmaan hyvinvointialueen työsuojelutoimikunnan nimeäminen

Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset - pöytäkirjan tarkastaminen

Aluevaltuuston 28.10.2024 päätösten täytäntöönpano

