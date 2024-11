Bazarin kevään 2025 kirjojen luettelo on julkaistu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Mari Rengon esikoisteos Helmisormus kirjekuoressa on ihastuttava kahden aikatason lukuromaani, jossa newyorkilaisnainen lähtee seuraamaan suvussaan kulkeneen sormuksen kiehtovaa tarinaa ja päätyy keltaiseen puutaloon Pielisen rannalla. Henna Mäkelinin Rasituskoeaika on äksynhauska romaani unelmien tavoittelemisesta keskellä varhaiskeski-ikäistymisen vaikeuksia.

Ilona Tuomisen suositun romaanisarjan kolmas osa Löytöperhe avaa Poppeli-korttelin narisevan portin ja kutsuu peremmälle tutustumaan kaikkien lempinaapuriin Maijaan, joka tuntee jääneensä oman elämänsä sivuhenkilöksi. Tiina Kristofferssonin ja V. M. Toivosen hyvän mielen romaanissa Kangaskauppa joen varrella ex-työnantajansa kolhima Saimi joutuu pohtimaan, kuinka kallista hintaa hän on valmis maksamaan uraunelmistaan.

Matti Laineen Kovaset-trillerisarjan avausosassa Isänsä tytär maalitettuja journalisteja suojeleva Kata Kovanen vastaa avunpyyntöön, mikä kääntää tähtäimen suoraan hänen omaan otsaansa. Joona Keskitalon Tunturi, joka ulvoi kertoo kahdesta vihamiehestä, hankalasta ruumiista ja yhdeksästä virheestä, jotka saivat Luoteis-Lapin erämaan roihuamaan.

Kale Puontin seitsemäs Pasilan Myrkky -dekkari Topi rouhii mustan ja valkoisen hienoiksi harmaan sävyiksi tarinassa, jossa ystävän käsi kiristyy kuristusotteeksi kaulan ympärille. Christian Rönnbackan kansainvälisen dekkarisarjan neljännessä osassa Henna Björk: Hydra hybridiuhat räjähtävät käsiin, ja elämän ja kuoleman kysymykseksi nousee, kuka on liittolainen, kuka vihollinen. Palkitun rikostoimittajan Rebekka Härkösen Walta-dekkarisarjan kolmas osa Hyväntekijät tunkeutuu hyväntekeväisyyssäätiön julkisivun pimeälle puolelle.

Käännetty kaunokirjallisuus

Surun ja onnen puutarha on menestyskirjailija Lorna Cookin historiallinen lukuromaani sodasta, selviytymisestä ja murheen läpi välkehtivästä toivosta. Sirkusjuna on Amita Parikhin häikäisevä historiallinen lukuromaani sirkuksen lumosta, ensirakkaudesta ja oman tien etsimisestä sodan runtelemassa Euroopassa. Kathleen McGurlin kahden aikatason romaani Smaragdinvihreä sydän kertoo liikuttavan, tositapahtumien inspiroiman tarinan naisten poikkeuksellisesta rohkeudesta Irlannin vallankumouksen aikaan. Keväällä ilmestyvät myös Eva-Maria Bastin trilogian päättävä Hänen majesteettinsa Elisabeth II, Lea Kampen Karen Blixenistä kertova Kenian naarasleijona ja Erin Littekenin teemoiltaan riipaisevan ajankohtainen Ukrainan kadonneet tyttäret.

Kevään julkaisulistalla on jälleen herkkupaloja myös hyvän mielen kirjojen ystäville: Ruth Jonesin Vain me kolme, Jill Mansellin Kaikkien aikojen häät, Milly Johnsonin Yhdessä pitkästä aikaa, Veronica Henryn Häät rantamajassa, Katie Fforden Kesä merellä, Siri Østlin Piikikkäitä asioita ja María Martínezin ensimmäinen suomennettu teos Sinä ja muita luonnonmullistuksia.

Nita Prosen Hotellivieras jatkaa Huonesiivooja-kirjassa alkanutta tarinaa omintakeisesta Molly Graysta, joka sotkeutuu tällä kertaa kuuluisan kirjailijan kuolemaan Regency Grand -hotellissa. Jessica Bullin Kovaonninen hatuntekijä aloittaa tumman humoristisen ja herkullisen nokkelan historiallisen murhamysteerisarjan, jossa rikoksia ratkoo nuori Jane Austen. L. T. Shearerin Kissa, joka saalisti syyllisen jatkaa sympaattista sarjaa kulkukissa Conradin tutkimuksista, ja tällä kertaa jokilaiva matkaa Manchesteriin.

Sebastian Fitzekin piinaavassa trillerissä Saattaja kalenterimurhaaja vainoaa yksinäisiä naisia. A. J. Ryanin kauhutrillerissä Verenpunainen sumu toisilleen tuntemattomat ihmiset saavat mahdottoman tehtävän. Louise Pennyn suositun dekkarisarjan 13. osassa Sirpaleinen totuus outo hahmo järkyttää koko Three Pinesin kylää. Dan Jonesin historiallisen toimintasarjan toinen osa Talven sudet jatkaa palkkasoturijoukon tarinaa satavuotisen sodan melskeissä.

Tietokirjallisuus

Suorituksesta vapaa alue on kisa- ja yliopistopappi Leena Huovisen muistelmateos, jossa on syvää mutta samalla räväkkää pohdintaa ihmisyydestä, tästä ajasta ja elämästä huippu-urheilun ja yliopiston maailmassa. Keskusrikospoliisissa työskennellyt psykologi Helinä Häkkänen paljastaa kirjassaan Profiloija, millaista on työ rikollisen mielen tutkijana.

Ctrl + Alt + Kaaos – Julius Kivimäen ja muiden hakkerien jäljillä on BBC:n kybertoimittajan Joe Tidyn kirjoittama ensimmäinen kattava kuvaus kansainvälisestä hakkerien maailmasta. Toimittaja Simon Readin Scotland Yard: Kuuluisimmat murhatutkinnat kuvaa maailmankuulun poliisilaitoksen vaiheita uraauurtavien rikostapausten kautta.

Mika ”Immu” Ilménin ja Kenneth ”Kentsu” Erikssonin Krimisarkisto: Parhaat rikosmokat pureutuu vähemmän tunnettuihin mutta ehdottomasti hölmöimpiin suomalaisiin rikostapauksiin. Simon Brew’n Ratkaise Midsomerin murha on suosittuun tv-sarjaan perustuva interaktiivinen mysteerikirja, jossa lukija pääsee selvittämään idyllisessä Little Nortonin kylässä tapahtunutta rikosta.

Maailman johtava onnellisuuden asiantuntija ja kehityspsykologi Bruce Hood kertoo kirjassaan Onnen tiede seitsemän oivallusta parempaan elämään. Brittineurologi Nicole Vignolan kirja Viritä aivosi hyvään elämään opastaa, kuinka voit muokata ajatteluasi ja kohentaa elämääsi neurohakkeroinnin avulla.

Hidasta elämää -kirjat

Psykologi Joni Martikaisen Rohkaisukirja ujoille avaa sosiaalisen herkkyyden periaatteita ja tarjoaa keinoja ujouden kanssa elämiseen. Hyvinvointivalmentaja Annukka Vauhkonen opastaa kirjassaan Matka itsesi puolelle, miten luottaa itseensä silloinkin, kun on oman jaksamisensa rajoilla tai vaikeuksien keskellä. Valmentaja Eija Hinkkalan Syvennä ihmissuhteitasi, muuta elämäsi on suunnattu kaikille, jotka haluavat elämäänsä hyvinvointia ravitsevia ihmissuhteita. Hidasta elämää -median päätoimittaja ja kirjailija Sanna Wikströmin 102 oivallusta elämästä sanoittaa lämminhenkisesti sen, mitä usein koemme mutta emme välttämättä osaa itse ilmaista.

