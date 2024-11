Lokakuu 2024 oli maailmanlaajuisesti toiseksi lämpimin lokakuu mittaushistorian aikana. Lokakuun keskilämpötila oli 15,25 °C, mikä on 0,80 °C korkeampi kuin ilmastollisen vertailukauden eli vuosien 1991–2020 keskiarvolämpötila lokakuussa. Vain vuoden 2023 lokakuu on ollut lämpimämpi.

Lokakuussa maapallon keskilämpötila oli 1,65 °C korkeampi kuin esiteollisena aikana vuosina 1850–1900. Lokakuu oli siten 16 viime kuukauden aikana 15. kuukausi, jona maapallon keskilämpötila on ylittänyt 1,5 asteen rajan.

Kuluvan vuoden lämpötila tammikuusta lokakuuhun on maailmanlaajuisesti 0,71 °C korkeampi kuin ilmastollisen vertailukauden keskiarvolämpötila. Näin lämmintä ei ole ollut koskaan aiemmin samalla ajanjaksolla; tänä vuonna kyseinen ajanjakso on ollut 0,16 °C lämpimämpi kuin viime vuoden vastaava.

Tietojen valossa on käytännössä varmaa, että vuodesta 2024 tulee mittaushistorian lämpimin vuosi. Koska vuoden 2023 lämpötilapoikkeama oli 1,48 °C esiteollisesta tasosta, on käytännössä varmaa, että vuoden 2024 vuosittainen keskilämpötila ylittää 1,5 asteella esiteollisen tason. Todennäköisesti lämpötilapoikkeama on yli 1,55 °C. Tämä olisi ensimmäinen kerta, kun yksittäisen kalenterivuoden keskilämpötila ylittää 1,5 asteen rajan.

"Vaikka yksittäisen kalenterivuoden keskilämpötila ylittäisi 1,5 astetta, se ei vielä romuta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta. Sopimuksen tavoitteiden kannalta ratkaisevaa on pidemmän aikavälin lämpötilan nousu, eivät yksittäisen vuoden lämpötilat", sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen.

Lokakuu oli koko Suomessa tavanomaista lämpimämpi

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan lokakuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi, paikoin harvinaisen lämmin. Kuukauden keskilämpötila vaihteli Enontekiön noin nollasta asteesta lounaissaariston noin +10 asteeseen. Lokakuu oli koko maassa 1–2,5 astetta vertailukauden 1991‒2020 keskiarvoja lämpimämpi.

Monilla Suomenlahdella sijaitsevilla havaintoasemilla lokakuun keskilämpötila oli aseman mittaushistorian lämpimin. Suomenlahden korkeat ilman lämpötilat selittyvät sillä, että merivesi on ollut lokakuussa hyvin lämmintä. Pintavesien lämpötilat olivat noin 2 astetta pitkän ajan keskiarvoa korkeampia.