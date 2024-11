Pro Coaching tunnustus myönnettiin tänä vuonna filosofian tohtori Raija Salomaalle

Tunnustuksen tarkoitus

ProCoaching-tunnustuksen tarkoituksena on nostaa esiin ja palkita organisaatio tai henkilö, joka on merkittävästi edistänyt coachingtoimialan kehittämistä esimerkiksi tuomalla ammattimaisen coachingin vaikuttavuutta näkyvämmäksi. Tunnustus on suunnattu organisaatioille, ammatti-coacheille, coaching-vaikuttajille ja ammatti-coachingia organisaatioissaan käyttäville esihenkilöille.

Kriteerit

Tunnustuksen saajat valitaan useiden tiukkojen kriteerien perusteella. Kriteereissä arvioidaan erityisesti seuraavia osa-alueita:

Coachingin vaikuttavuus ja saavutetut tulokset

Toiminnan ammattimaisuus ja eettisyys

Mikäli valinta kohdistuu henkilöön, hänellä tulee olla voimassa oleva ICF:n coach-sertifiointi tai EMCC:n coach-akkreditointi ja hänen tulee olla joko ICF:n tai EMCC:n jäsen

Mikäli valinta kohdistuu organisaatioon, tulee näyttöä olla pitkäjänteisellä ja ammattimaisella coachingilla saavutetuista hyödyistä





Valintaraati

Palkinnonsaajan valitsi arvovaltainen raati, johon 2024 kuuluivat Henley Business Schoolin toimitusjohtaja Paula Kilpinen, OP ryhmän henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi sekä Auntien toimitusjohtaja Immo Salonen. Raati arvioi ehdokkaiden suoritukset ja saavutukset huolellisesti ja valinta tehtiin raadin yhteispäätöksellä.

Palkinnonsaaja

Vuoden 2024 ProCoaching-tunnustuksen on saanut filosofian tohtori Raija Salomaa, joka on pitkän linjan ammatticoach ja coaching-vaikuttaja Suomessa. Hän on vienyt myös maailmalle kansainvälisiin coaching-verkostoihin suomalaista coaching osaamista sekä toimii aktiivisesti ja näkyvästi coachingin kehittäjänä ja tutkijana sekä Suomessa että kansainvälisessä yhteistyössä. Raija on väitellyt coaching aiheesta vuonna 2017 eli on tunnustettu ja pätevöitynyt aiheen asiantuntija. LIsäksi hän on visioimassa alan tulevaisuutta AI kulmalla. Raija on sekä ICF:n että EMCC:n aktiivinen jäsen.