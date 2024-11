Töölönlahti saa kauan kaivatun ulkokuntosalin – Linnunlauluntien ulkokuntosali avautuu yleisölle lauantaina 9.11.

Helsingin uusimmalla ulkokuntosalilla on OmniGYM-merkkiset laitteet, joissa voi säätää vastusta siirrettävällä painopakalla, sekä monipuolisen toiminnallisen harjoittelun mahdollistava Big Rig -teline.



Alueen viihtyisyyttä on parannettu muun muassa lisäämällä valaistusta. Lisäksi alueelle on lisätty pyöräparkki sekä kaarevia, puupintaisia penkkejä ja roska-asioita. Kävelyraitin pinta on uudistettu ja raitin alittavan ojan tukkeutunut rumpuputki on uusittu.

Linnunlauluntien ulkokuntosali on kaikille avoin ja maksuton ja se on käytössä ympäri vuoden ja vuorokauden, kuten muutkin Helsingin kaupungin ylläpitämät ulkokuntosalit.

Mustikkamaan uusi ulkokuntosali on kaupungin suurimpia – avajaiset 16.11.

Ulkokuntosalit ovat saaneet hurjan suosion Helsingissä ja niitä valmistuu lisää n. 2–6 kappaleen vuositahtia. Yksi uusimmista ja suurimmista on Mustikkamaan liikuntapuistoon lokakuussa avautunut ulkokuntosali, jonka virallisia avajaisia vietetään lauantaina 16.11. klo 11–13.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki avaa ulkokuntosalin ja ohjelmassa on mm. riipuntakilpailu sekä laiteopastusta ja DJ koko tapahtuman ajan.

Mustikkamaan ulkokuntosali on yksi kaupungin suurimmista ulkokuntosaleista. Alueella on parisen kymmentä säädettävää laitetta sekä lisäksi toiminnallinen alue esimerkiksi juoksuspurtteihin, ketteryys- ja hyppelyharjoituksiin sekä oman kehon painolla tehtäviin harjoitteisiin.

Aiemmin kuluvana vuonna on valmistunut täysin uusi ulkokuntosali Ruskeasuon liikuntapuistoon. Seuraavaksi on tulossa isoja uudistuksia Myllypuron ja Pitäjänmäen ulkokuntosaleihin, jotka uusitaan käytännössä täysin.