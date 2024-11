Pop-up Heureka kiertueella Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kouluissa

Kahden viikon aikana Pop-up Heureka vierailee Savonlinnassa, Mikkelissä, Lemillä ja Lappeenrannassa. Kiertue päättyy 15.11. Nuijamaalle. Kiertueen paikkakunnilla Pop-up Heurekan esityksen näkee reilut 2300 oppilasta ja opettajaa alakoulujen luokilta. Kiertue tarjoaa heurekamaisia elämyksiä ja oivalluksia niille kouluille, joista on pitkän välimatkan takia haasteellista vierailla Heurekassa Vantaan Tikkurilassa.

”Tunnelma kouluilla on ollut innostunut, kun koulupäivän ohjelmassa on jotain uutta ja jännittävää. Jo Pop-up Heurekan saapuminen koululle on herättänyt suurta kiinnostusta, ja osa oppilaista on tarjonnut apua pyörillä kulkevan ison esityskaapin kuljettamiseen. Jotkut oppilaat ovat kysyneet, aionko esittää taikatemppuja, mutta olen vastannut esittäväni jotain vielä parempaa: tiedetemppuja!”, kertoo Heurekan innoittaja Kristjan Niitepõld.

Pop-up Heureka on vauhdikkaita havaintoesityksiä ja kokeita sekä vuorovaikutusta sisältävä tiedeshow, joka on helppo pystyttää yleisön keskelle melkein missä vain. Pop-up Heurekan motivoivat ja oppimiseen innoittavat esitykset on suunniteltu yhdessä Helsingin yliopiston fysiikan opetuksen laitoksen kanssa. Nyt käynnissä olevalla kiertueella esityksen aiheena on sähkö.

Pop-up Heurekan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kiertue toteutetaan Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry:n tuella. STEK on Heurekan monivuotinen yhteistyökumppani, joka on jo useana vuonna mahdollistanut kummiluokille maksuttomia tutustumiskäyntejä Heurekaan sekä kauempana Heurekasta oleville paikkakunnille elämyksellisiä Pop-up Heurekan esityksiä.

Lisätiedot Pop-up Heureka -kiertueesta:

Pääinnoittaja Harri Montonen, harri. montonen@heureka.fi, puh. 040 9015 267

Innoittaja Kristjan Niitepõld, kristjan.niitepold@heureka.fi, puh. 040 9015 282