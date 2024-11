Teiden talvihoito alkoi Uudellamaalla

Talvihoitokausi alkoi jo lokakuun alussa ja jatkuu 30.4.2024 saakka.

"Talvihoitokausi on jo alkanut liukkauden torjunnalla eli pääteiden suolauksella", toteaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kunnossapitovastaava Henri Aaltonen.

Teiden talvihoitoon kuuluu muun muassa liukkaudentorjunta, lumen auraus, tienpintojen tasaaminen, lumivallien poisto ja liikennemerkkien puhdistaminen.

Aaltosen mukaan lämpötilan sahaaminen ja vesisade aiheuttavat ongelmia.

"Aiempina vuosina Etelä-Suomessa talvet ovat olleet hyvin vaihtelevia ja haastavimpina talviolosuhteina on lämpötilan sahaaminen plusasteiden ja pakkasen välillä. Kun vesi vuorotellen sulaa ja jäätyy, sorateillä on kelirikkoa ja päällystetiet kärsivät ja reikiintyvät”, Aaltonen kertoo.

Espoon ja Vantaan hoitourakat liikennemääriltään Suomen vilkkaimpia

Uudet maanteiden hoitourakat aloittivat Espoossa ja Vantaalla 1.10.2024. Molempien urakoiden tarjouskilpailun voitti YIT Suomi Oy, joka toimi pääurakoitsijana aiemmin myös Vantaalla. Nyt YIT vastaa myös Espoon hoitourakasta, jonka pääurakoitsijana toimi aiemmin Destia Oy. Molempien hoitourakoiden kesto on viisi vuotta.

Espoon maanteiden hoitourakkaan kuuluu myös muun muassa Helsinki, Kirkkonummi, Lohja ja Siuntio. Vantaan hoitourakkaan kuuluu tiestöä Vantaan lisäksi Helsingistä, Keravalta ja Sipoosta. Molemmat urakat ovat liikennemääriltään Suomen vilkkaimpia ja luokitellaan erittäin vaativiksi.

Väylävirasto ohjeistaa ELYjä

Väylävirasto antaa ELY-keskuksille toimintaohjeet teiden hoitoon. ELY-keskus kilpailuttaa maanteiden hoitourakat ja valvoo niitä. Uudenmaan ELYn toiminta-alueella on yksitoista maanteiden hoitourakkaa, joista jokaisesta vastaa erikseen nimetty projektipäällikkö.

Hoitourakoitsijoilla on alkanut lokakuun alussa talvipäivystys. Päivystys tarkoittaa, että yksi työnjohtaja on koko ajan tavoitettavissa kellon ympäri ja aliurakoitsijoilla on valmius lähteä tien päälle mihin aikaan tahansa.