Erityiskiitoksen sotaveteraaneille tuova hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään - Kuka tahansa voi ryhtyä joulupukiksi seniorille

Tänään käynnistyvän hyväntekeväisyyskampanjan vanhin lahjansaaja 106-vuotias - kuka tahansa voi jälleen ryhtyä joulupukiksi seniorille 14.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pienten tekojen suuresta vaikutuksesta muistuttava Kotona Asuen Seniorihoivan Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään. Kampanjassa kuka tahansa voi kukkalahjan antamalla tuoda ikäihmisten jouluun tunteen välittämisestä ja arvostuksesta. Kampanja on käynnissä 18. joulukuuta asti ja siinä on mukana lähes 100 kukkaliikettä. Tänä vuonna vanhin lahjansaaja on 106-vuotias.