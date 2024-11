Vaasan kaupungin opistoilla on käynnissä uusia eri taidemuotoja yhdistäviä projekteja

Lukuvuoden 2024–25 projektit tuovat eri taidemuotoja ja ihmisryhmiä ainutlaatuisilla tavoilla yhteen

Satupuu – Kunnas 100 vuotta

Tänä vuonna juhlitaan Kirsi Kunnaksen (1924–2021) laajaa tuotantoa sekä uraauurtavaa työtä lastenkirjallisuuden parissa. Juhlavuoden tavoitteena on mahdollistaa lapsille pääsy runojen ja sanataiteen pariin.

Vaasan kaupungin opistojen eli Alman, Kuula-opiston ja TaiKonin Satupuu-esitys on lastenkirjailija Kirsi Kunnaksen runoihin perustuva taiteidenvälinen esitys. Runoista syntyy musiikkia, tanssia, sirkustemppuja sekä kuva- ja mediataidetta!

Esitys on suunnattu lapsiperheille ja sen toteutusta tukee Svenska Kulturfonden. Esityksen kesto on noin tunnin. Pääasiallinen esityskieli on suomi, mutta mukana on myös ripaus ruotsia.

Maksuttomat esitykset Kuula-opiston Toivo Kuula -salissa (Laivakatu 16):

la 16.11. klo 15

su 17.11. klo 13 ja 15

ma 18.11. klo 9 ja 10.15 (koululaisnäytökset)

Paikkavaraukset: uusi.opistopalvelut.fi/vaasa - Satupuu

#MinunKulttuuriVaasa -opintojakso

#MinunKulttuuriVaasa on Kuula-opiston ja TaiKonin syventävien ja teemaopintojen oppilaille suunnattu opintojakso, jossa oppilas tutustuu monipuolisesti Vaasan kaupungin järjestämään taide- ja kulttuuritarjontaan.

Tavoitteena on, että taiteen perusopetuksen oppilas avartaa tietämystään ja kokemustaan taiteesta ja kulttuurista monipuolisesti myös omasta taiteenalastaan poiketen. Oppilas vierailee omatoimisesti itseään kiinnostavissa tapahtumissa, raportoi kokemuksistaan sekä tutustuu samalla Vaasan kaupungin kulttuuritoimijoihin.