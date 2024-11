Uusi valtakunnallinen radiokanava aloittaa lähetyksensä Suomessa ensi vuonna

Valtioneuvosto on myöntänyt tänään Yle Puheelta vapautuneen taajuuden toimiluvan ruotsalaislähtöiselle Mad Men Medialle, joka avaa Suomen seuraavan valtakunnallisen radiokanavan vuoden 2025 ensimmäisellä puolikkaalla. Vuonna 2012 perustettu yritys on onnistunut uudistamaan radiomarkkinaa Ruotsissa, jossa vallitsi aiemmin vastaavanlainen duopoli kuin Suomessa nyt.

“Uusi radiotoimija tulee kasvattamaan ja monipuolistamaan radiomediamarkkinaa. Itse odotan erityisesti uuden aseman itsenäisen uutistoimituksen aloitusta, jonka näen olevan yhteiskunnallisestikin tärkeää”, kertoo Mad Men Median toimiluvan hakuprosessia Suomessa vetänyt neuvonantaja Taina Roth Digiloi-yrityksestä.

Uutiset uuden toimijan markkinoille saapumisesta on otettu lämmöllä vastaan myös mediamyynnin kentällä.

“Suomalaisen kaupallisen radion kasvu vaatii innovatiivisuuden ja intohimon lisäksi uusien yleisöjen haltuunottoa ja teknologioiden monipuolista hyödyntämistä. Uusi toimija on tervetullut kasvun kirittäjä. Kilpailu tuo pienelle markkinalle uutta energiaa, haastaa olemassa olevia toimijoita kehittymään ja lisää mainostajille mahdollisuuksia oikeiden yleisöjen löytämiseen”, iloitsee Katariina Uljas-Ahl markkinointitoimisto Dagmarilta.

Vahvaa radioalan osaamista ja kuuntelijalähtöisyyttä

Mad Men Median taustalla on joukko pitkän linjan radio-osaajia, joilla on selkeät suunnitelmat Suomen varalle. Yhtiön tavoitteena on uudistaa alaa vahvalla ammattitaidolla ja näkemyksellä sekä kuuntelijoiden osalta että mediamyynnin näkökulmasta.

“Aivan kuten Ruotsissakin, suunnitelmamme Suomen markkinalle saapumisesta ovat pitkäjänteisiä ja tavoitteellisia. Laajojen tutkimustemme perusteella näemme markkinalla hyvän mahdollisuuden, ja valtakunnallisen taajuuskattavuuden kautta pääsemme tarjoamaan raikkaan kanavavaihtoehdon suomalaiselle yleisölle. Tavoitteenamme on tulla yhdeksi johtavista valtakunnallisista kanavista”, kuvailee yksi Mad Men Median perustajista Mattias Gustavsson.

Kanavabrändi ja sisältösuunnitelmat julkaistaan myöhemmin, mutta kaiken keskiössä ovat kuuntelijat.

“Miksi juuri Suomi? Uskomme vahvasti radion suosioon tulevaisuudessakin ja haluamme sitouttaa suomalaiset kuuntelijat tuoreella tavalla, kuitenkin pitäen kiinni aidosti kiinnostavasta radion tekemisen perinteestä. Olemme myös pistäneet merkille ilmiön kotimaisen musiikin kulutuksen kasvusta. Meillä on kokemusta vastaavanlaisesta tilanteesta Ruotsissa, mistä on varmasti hyötyä hyvin samantyyppisellä markkina-alueella”, Gustavsson jatkaa.