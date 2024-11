Miesten salibandymaajoukkue Malmön MM-kisoihin valittu – mukana seitsemän ensikertalaista

Joukkueen julkistus tapahtui mediatilaisuudessa torstaina 7.11. maajoukkueiden varusteyhteistyökumppanin (Craft) maahantuojan Trexet Oy:n toimitiloissa Espoossa.

Kahdenkymmenen pelaajan joukkoon mahtuu seitsemän MM-kisojen ensikertalaista. He ovat Esport Oilersin maalivahti Markus Laakso ja Heikki Iiskola, Nokian KrP:n Juuso Ahola, Luukas Hyvärinen ja Nico Jonaeson, Classicin Alpo Laitila sekä sveitsiläistä Floorball Könitziä edustava Miska Mäkinen.

Kuudensiin MM-kisoihinsa valmistautuvat puolestaan Eemeli Salin (Classic) ja Nico Salo (Wiler-Ersigen). Joukkueen keski-ikä on 26,4 vuotta. Salinin, 34, ollessa joukkueen nestori, nuoruutta edustaa Luukas Hyvärinen, joka täyttää 20 vuotta 11 päivää ennen MM-kisojen 7.12. pelattavaa avausottelua. Hyvärinen on neljänneksi nuorin MM-debytantti Suomen miesten maajoukkueen historiassa.

Vuoden 2023 alussa päävalmentajana aloittaneelle Esa Jussilalle tulevat MM-kisat ovat ensimmäiset Suomen miesten peräsimessä, mutta arvokisakävijänä hän on erittäin rutinoitunut. Pelaajana Jussila koki peräti seitsemät MM-kisat ja saavutti kaksi maailmanmestaruutta. Sveitsin miesten maajoukkueen valmennustiimiin hän kuului vuodesta 2013 aina joulukuun 2021 Helsingin MM-kisoihin asti.

MM-joukkueen muotoutumista päävalmentaja kuvaa pitkän prosessin lopputulokseksi.

– Pelaajia on seurattu ja heistä on kerätty tietoa pitkältä ajalta. Niiden osalta, jotka ovat olleet tarkalla valinnan suhteen, viimeisimpien maajoukkuetapahtumien näytöille on annettu enemmän painoarvoa, Jussila avaa.

Pelaaja-arviointi on päävalmentajan mukaan yhdistelmä perinteistä pelaajatarkkailua ja pelaajista kerättyä muuta dataa.

– Silmätestin tueksi meillä on käytössä tarkat tilastot pelaajista. Toki heidän esityksiään on kelailtu valmennustiimin voimin videoilta edestakaisin paljon. Näiden kautta pelaajista on rakennettu kokonaiskuvaa.

Jussila kuvaa tuntemuksiaan kaksijakoiseksi pohtiessaan valintoja valmennustiimin kanssa.

– Kun otin tehtävän vastaan tiedostin, että se päivä, kun oikeasti ryhdytään pelaajille ilmoittelemaan valinnoista ja ulkopuolelle jäänneistä, on periodin samalla kertaa mukavin ja hankalin päivä. Paljon vaihtoehtoja pyöriteltiin ja äärimmäisen vaikeaa oli tehdä viimeisiä valintoja. Tässä on se kokoonpano, jolla valmennus uskoo olevan parhaat mahdollisuudet pelata huippusalibandya MM-kisoissa.

Suomen MM-joukkuetta päävalmentaja luonnehtii energiseksi, äärimmäisen taitavaksi ja nöyräksi ja jonka identiteetti näkyy pallollisessa pelaamisessa.

– Pallonhallintaa haemme ja vielä siten, että meillä on selkeä visio, minkälaista pallokontrollia haluamme. Eli olla aktiivisia, hyökätä pallolla ja luoda sitä kautta maalipaikkoja. Tämän pelitapavalinnan ympärille joukkuetta on rakennettu.

Kuinka kuvailet joukkuetta jaottelulla maalivahdit, puolustajat ja hyökkääjät?

– Maalivahdit ovat onnistuneet valmennuksen papereissa parhaiten. Niin maajoukkueessa kuin F-liigassa. Molemmat ovat olleet ratkaisupeleissä hyviä ja tämän hetken kunto näyttää lupaavalta. Yhteistyö kaksikon välillä toimii myös.

– Puolustus on monipuolinen. Löytyy niitä, joiden isoimmat avut ovat oman pään pelaamisessa, unohtamatta, että he pystyvät myös laadukkaaseen pallolliseen peliin. Sitten on selkeitä pallollisia pakkeja, joilla taso riittää myös pallottomaan peliin.

– Hyökkäys on tulivoimainen. Valtava maalintekopotentiaali ja lisäksi nopeutta sekä taitoa. Viisikoiden muodostamista edesauttaa - kun yhteisiä treenejä ja maaotteluita on suhteellisen vähän - että joukkueessa on saman seuran pelaajia.

Kolmepäiväiselle viimeistelyleirille Eerikkilään MM-joukkue kokoontuu jo tulevana perjantaina. Kisakaupunkiin joukkue suuntaa pari päivää ennen ensimmäistä MM-ottelua. Alkusarjassa Suomi kohtaa ensin Latvian (7.12.), sitten Slovakian (8.12.) ja lopuksi Ruotsin (10.12.).

– Lohko on kovin mahdollinen, mitä arvonnasta pystyi saamaan. Se tuo omat haasteensa, mutta myös sen, että pelaajat ovat valmiina ensimmäisestä ottelusta lähtien. Huippuhienoa on kohdata Ruotsi lohkovaiheen päätöksessä, päävalmentaja Esa Jussila ennakoi alkusarjaa.

MM-lohkot

A-lohko: Norja, Tshekki, Saksa, Sveitsi

B-lohko: Ruotsi, Slovakia, Latvia, Suomi

C-lohko: Viro, Australia, Kanada, Filippiinit

D-lohko: Slovenia, Puola, Thaimaa, Puola

MM-turnauksesta lyhyesti

MM-lopputurnaukseen osallistuu 16 joukkuetta neljässä lohkossa. Lohkovaiheessa jokainen joukkue pelaa keskenään kerran, jonka jälkeen A- ja B-lohkojen kaksi parasta joukkuetta etenevät suoraan puolivälieriin. Näiden lohkojen 3. ja 4. sijoittuneet sekä C- ja D-lohkojen 1. ja 2. sijoittuneet pelaavat pudotuspelikierroksen pääsystä puolivälieriin. Loput jatkavat sijoitusotteluihin. Puolivälierät pelataan 12.–13.12., välierät lauantaina 14. päivä. MM-turnaus huipentuu mitalipeleihin sunnuntaina 15.12.

Suomen maajoukkue MM2024-kisoissa

(tiedot: nro, nimi, ikä, seura, maaottelut ja pisteet niissä, pelatut MM-kisat)

Maalivahdit

91 Oskari Fälden 24, TPS, 38 0+0=0, 2

63 Markus Laakso 29, Esport Oilers, 9 0+0=0, 0

Kenttäpelaajat

79 Juuso Ahola 21, Nokian KrP, 12 4+7=11, 0

22 Eemeli Akola 25, Växjö Vipers (SWE) 29 6+8=14, 1

2 Aaro Astala 27, Esport Oilers, 34 10+11=21, 1

10 Oskari Heikkilä 27, Classic, 40 22+11=33, 2

71 Luukas Hyvärinen 19, Nokian KrP, 7 6+7=13, 0

21 Heikki Iiskola 26, Esport Oilers, 8 13+4=17, 0

77 Sami Johansson 31, Zug United (SUI), 94 89+42=131, 4

86 Nico Jonaeson 30, Nokian KrP, 14 3+5=8, 0

73 Justus Kainulainen 25, Esport Oilers, 52 56+23=79, 2

88 Alpo Laitila 22, Classic, 19 4+5=9, 0

36 Ville Lastikka 28, Classic, 62 47+26=73, 3

81 Otto Lehkosuo 27, Westend Indians, 49 11+20=31, 2

33 Miska Mäkinen 28, Floorball Köniz (SUI), 15 1+2=3, 0

3 Jere Niemelä 24, Westend Indians, 22 2+5=7, 1

70 Joona Rantala 25, Nokian KrP, 39 25+24= 49, 1

9 Eemeli Salin 34, Classic, 113 59+73=132, 5

20 Nico Salo 30, SV Wiler-Ersigen (SUI), 104 37+58=95, 5

4 Konsta Tykkyläinen 26, Classic, 29 10+10=20, 1

Varapelaajat

97 Riku Hakanen 23, SPV, 5 1+2=3, 0

27 Jonne Junkkarinen 34, Happee, 65 10+15=25, 2

76 Rasmus Kainulainen 27, Esport Oilers, 33 15+27=42, 1

44 Mikko Laakso 26, Nokian KrP, 21 6+9=15, 0

6 Olli Laine 28, TPS, 4 0+0=0, 0

84 Joonatan Lindholm 27, Westend Indians, 8 2+3=5, 0

12 Eetu Sikkinen 27, Classic, 37 6+10=16, 2

1 Santtu Strandberg (mv) 33, Växjö Vipers (SWE), 21 0+0=0, 0

35 Lassi Toriseva (mv) 30, Classic, 41 0+0=0, 3

90 Waltteri Vesterinen 22, TPS, 17 6+5=11, 0

Taustahenkilöt

Esa Jussila, päävalmentaja

Antti Vartiainen, valmentaja

Jori Isomäki, valmentaja

Jarno Ihme, maalivahtivalmentaja

Juuso Kilpikoski, fysio

Ari Haapalainen, huoltaja

Jouni Hämäläinen, hieroja

Jari Oksanen, joukkueenjohtaja

Petri Kettunen , videovalmentaja

Miikka Lamu, videovalmentaja

