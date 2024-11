SDP:n Marko Asell: Hallitus romuttamassa kuntien liikuntapaikkarakentamista

– Suhtautuminen liikuntaan on yksi esimerkki siitä, kuinka Orpon hallituksen puheet ja teot ovat täysin ristiriidassa. Hallitusohjelmassa puhutaan liikunnallisesta elämäntavasta ja tasa-arvoisesta mahdollisuudesta liikunnan harrastamiseen. Massiiviset määrärahaleikkaukset vievät kuitenkin kunnilta mahdollisuuden näiden tavoitteiden toteuttamiseen, Asell painottaa.

Esimerkiksi uimahallit ovat merkittäviä kansalaisten liikuttajia, mutta niiden rapistuminen ja merkittävä korjausvelka näkyvät tavalliselle kävijälle monin tavoin. Noin puolet Suomen 190 uimahallista on ikänsä puolesta käyttöikänsä päässä ja korjaustarpeessa. Rapistuvat uimahallit ovat yksi esimerkki siitä, kuinka palvelut uhkaavat tulevaisuudessa muuttua kuihtuvissa kunnissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön arvion mukaan kaikkien Suomen liikuntapaikkojen korjausvelka on noin 680‒1 335 miljoonaa euroa. Suuri hintahaitari johtuu siitä, onko liikuntahallissa tarvetta myös käyttötarkoituksen muutokselle tai parannuksille.

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksilla on tärkeä vipuvaikutus rakentamisen investoinneille erityisesti pienempien kaupunkien ja kuntien kohdalla. Valtionavustuksen saamisella on myös merkittävä rooli kuntien liikuntapaikkarakentamisen hankkeiden toteutumisessa. Joissakin kunnissa on linjattu, että rakentamishanke käynnistyy vain, jos hankkeelle saadaan valtionavustus.