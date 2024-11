EG-konserni jatkaa rakennusalan ohjelmistoyrityskauppoja Suomessa – ostaa nyt Easoft Group Oy:n

Toimialakohtaisiin ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt EG-konserni ostaa suomalaisen Easoft Group Oy -ohjelmistoyrityksen. Easoft Group on erikoistunut rakennus-, asennus- ja LVI-alalla toimivien sekä muiden henkilötyövetoisten yritysten toiminnanohjausratkaisuihin.



Kyseessä on EG:n seitsemäs yritysosto Suomessa viiden vuoden aikana, ja Easoftin myötä EG:n henkilöstömäärä Suomessa nousee yli 300:aan. Easoft on vakiinnuttanut asemansa myös Ruotsissa ja jatkaa sielläkin markkina-asemansa kasvattamista.





"Tämä strateginen yrityskauppa täydentää EG:n tuotevalikoimaa. Yhdessä nykyisen tarjooman ja organisaation kanssa se tuo uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille rakennusalan yrityksille Suomessa", toteaa EG:n toimitusjohtaja Mikkel Bardram.



Easoft kehittää ohjelmistoja, joiden avulla yritykset voivat hallinnoida projekteja, optimoida aikataulutusta, hallita ja käsitellä asiakirjoja, parantaa yleistä työnkulkua sekä kehittää liiketoimintaa. Easoftin tuotevalikoimaan kuuluvat Easoft ERP, Easoft Docs, Easoft Link, Easoft Maplet, Easoft Firasor ja Easoft KodinPro.





"Meillä on erittäin vahva asema ja osaaminen Suomessa. Saamme Easoftin myötä 78 uutta, ammattitaitoista kollegaa", Bardram kommentoi.





Easoftin toimitusjohtaja Jukka Vasalampi toteaa sekä Easoftilla että EG:llä olevan vahva rakennusalan toimialatuntemus. Tämä on ratkaiseva etu asiakkaiden ymmärtämisessä ja heidän liiketoimintansa optimoinnin tukemisessa.





"Kauppa vahvistaa hienosti myös Easoftin kasvua ja antaa meille mahdollisuuden vastata ammattimaisesti asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin tulevaisuuden rakennusteollisuudessa. Osana EG:tä pystymme skaalaamaan liiketoimintaamme ja tuomaan uutta arvoa kaikille asiakkaillemme."







Lyhyesti Easoft Group Oy:stä

Easoft Group tarjoaa rakennusalan yrityksille kattavat ratkaisut päivittäiseen toimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Yrityksen tavoitteena on mahdollistaa asiakkaille parempia tuloksia ja tyytyväisempiä asiakkaita. Easoft Groupin toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä, Oulussa, Turussa ja Tukholmassa.

Lyhyesti EG:stä

EG kehittää tulevaisuuden vertikaalisia ohjelmistoja, joilla on kestävää vaikutusta asiakkaisiin ja yhteiskuntaan. Konserni toimii muun muassa rakentamisen, kiinteistöjen, energianhallinnan ja kestävän kehityksen aloilla. EG työllistää yli 2 500 henkilöä pääasiassa Pohjoismaissa. Vuonna 2023 konsernin liikevaihto oli 2,3 miljardia Tanskan kruunua.