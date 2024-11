Kirkon joulukalenteri yllättää tänä vuonna: esseisti Antti Nylén haastaa pohtimaan joulun ristiriitaisuutta

Pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukalenteri jaetaan jälleen marraskuun lopulla kotien postiluukkuihin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Kauniaisissa. Kalenteri ilmestyy nyt yhdeksättä kertaa ja paperiversion lisäksi luukkuja pääsee avaamaan myös seurakuntien sometileillä ja osoitteessa kirkonjoulukalenteri.fi. Pääkaupunkiseudun lisäksi kalenteria jaetaan myös Keravalla, Turussa, Kaarinassa, Seinäjoella, Kouvolassa, Vaasassa ja Kuopiossa.

Tänä vuonna aivan uutta on se, että joka päivä somessa ja kalenterin verkkosivuilla aukeaa videoluukku, jossa tekstien kirjoittaja Antti Nylén pohtii kirjoittamansa tekstin sisältöä kyseisen luukun teemaa hieman laajentaen.

Joulukalenteri on odotettu lahja



Edellisiltä vuosilta saadut palautteet kertovat, että seurakuntien joulukalenterista on tullut monessa kodissa yksi joulun odotuksen kohokohdista. Muun muassa näin sanottiin vuoden 2023 joulukalenterista:

”Joulukalenteri oli napakymppi! Naapurin setä otti tehtäväkseen avata luukun päivittäin lukien ääneen koko perheelleen. Myös minä luin ääneen, ihan vain itselleni.”

”Tullut sekä minulle että puolisolle täytenä yllätyksenä miten hauska ja oivaltava tämä ilmainen Jeesus-kalenteri on!”

”Kalenteri on tuotu tähän päivään ja on herättänyt mielenkiintoa laajemminkin kaveripiirissä.”

Joulukalenterin tekstit kutsuvat ja haastavat lukijaa



Tämän vuoden kalenterin luukkutekstien kirjoittaja Antti Nylén on esseisti, kirjailija, joka on käsitellyt tuotannossaan laajasti uskonnollisia, filosofisia ja yhteiskunnallisia teemoja. Myös joulukalenterin luukkuteksteissä näkyy syvällinen perehtyminen joulun sanomaan. Tekstit haastavat lukijaa pohtimaan joulun ja siihen kytkeytyvän odotuksen kysymyksiä ja perimmäistä olemusta.

Teksteissä ei pysähdytä yksinomaan jouluun vaan nähdään laajempi jatkumo Jeesuksen syntymäjuhlasta kohti pääsiäisen tapahtumia. Tekstit kutsuvat jokaista henkilökohtaisesti pysähtymään oman elämän ja omien ajatusten äärelle. Luukuista paljastuvia tekstejä voi siis lähestyä ja tulkita erilaisista näkökulmista ja tutkia, mitä ne itsessä herättävät.



– Joulu on paradokseja täynnä. Sen ytimessä on kaikkein ihmeellisin ja samalla luonnollisin asia: lapsi syntyy. Joulu on alku, joka tulee aina uudelleen. Ei tule maailmanloppua. Tulee alku, aina se tulee.



– Joulusta pääsiäiseen vievän tien varrella on monta pitkää perjantaita, mutta suunta on tietä tärkeämpi. Joulua ei tarvitse toivoa eikä pelätä. Se tulee meidän tunteistamme ja myös meidän hyvyydestämme riippumatta. Joulussa, jouluna, tihentyy armon todellisuus, Nylén sanoo.

Kalenteri kuvitus on perinteisen ja modernin joulukuvaston yhdistelmä



Tänä vuonna joulukalenterin kannessa nähdään persoonallista energiaa hehkuva enkeliteemainen kaupunkikuvitus. Kalenterin ilme on kuvittaja, lastenkirjailija Ilja Karsikkaan kädenjälkeä. Hän kuvitti pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukalenterin myös vuonna 2018.



– Tanssiva enkeli on voimakas, itsenäinen olento, uuden elämän airut, joka ilmoittaa ainutlaatuisesta rakkaudesta ja tuo maailmaan iloa ja energiaa. Kuvaa inspiroi video läheisen ihmisen spontaanista tanssista pyykkituvassa sekä taidehistorian monet enkelimaalaukset ja -veistokset. Samoin matka kohti joulun ihmettä toteutuu arjen ja juhlan risteyksessä, Ilja Karsikas sanoo.

Kirkon joulukalenteri pähkinänkuoressa



Seurakuntien joulukalenteri on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten evankelis-luterilaisten seurakuntien lahja jäsenilleen. Se on suunnattu ensisijaisesti aikuisille, mutta sopii koko perheen käyttöön.

Joulukalentereja postitetaan noin 370 000 kappaletta marraskuun lopulla, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten seurakuntien jäsenten koteihin. Ruotsinkieliset kalenterit jaetaan Kyrkpressen-lehden välissä. Ruotsinkieliset tekstit on kääntänyt Magnus Strandberg. Kalenterista on kirkoissa saatavilla myös englanninkielinen versio, jonka on kääntänyt Kasper Salonen.



Pääkaupunkiseudun seurakuntien joulukalenteri on kerännyt vuosittain satoja lukijapalautteita. Kalenteria on pidetty ajatuksia herättävänä ja sitä on kiitetty yllätyksellisyydestä, armollisuudesta, toiveikkuudesta, ihmisläheisestä kielestä, ilosta ja huumorista. Etenkin ihmiset, joiden suhde kirkkoon on etäisempi, ovat kokeneet kalenterin puhuttelevaksi. Kalenteri luo myös yhteisöllisyyttä. Luukkuja avataan yhdessä perheen kesken, videoyhteyksillä, päiväkodeissa, palvelutaloissa ja sosiaalisessa mediassa.



Pressikuvia ja tietoa joulukalenterista löytyy osoitteesta: www.kirkonjoulukalenteri.fi. Verkkosivuilla julkaistaan myös jokaisen päivän videoluukku.



