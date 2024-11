Validia Oy:lle ohjausta palvelun laadusta ja vastuuhenkilön toimivallasta

Itä-Suomen aluehallintovirastossa on ollut käsiteltävänä useita Validia Oy:tä koskevia valvonta-asioita vuodesta 2022 alkaen. Valvonta-asiat ovat tulleet vireille epäkohtailmoitusten ja hyvinvointialueiden tekemien ilmoitusten perusteella. Epäkohtailmoituksissa on tuotu esille muun muassa henkilöstömäärän riittämättömyyttä, asiakkaiden pitkiä odotusaikoja sekä puutteita asiakkaiden lääkehoidossa.

Aluehallintovirasto antoi syksyn aikana yhteensä kolme valvontapäätöstä, jotka koskevat Validia Oy:n asumispalveluyksiköitä. Päätökset koskevat Pohjois-Savon hyvinvointialueella sijaitsevia Iisalmen ja Kuopion Validia-taloja sekä Etelä-Savon hyvinvointialueella sijaitsevaa Mikkelin Validia-taloa. Päätöksissään aluehallintovirasto antoi Validia Oy:lle hallinnollista ohjausta muun muassa riittävästä henkilöstömäärästä ja yksiköiden johtamisesta.

Palveluntuottajalla on oltava riittävästi toiminnan edellyttämää henkilöstöä ja vastuuhenkilöllä riittävä toimivalta johtaa yksikköä

Mikkelin Validia-taloon aluehallintovirasto teki helmikuussa 2024 ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin. Valvontapäätöksessään aluehallintovirasto kiinnitti Validia Oy:n huomiota siihen, että palveluntuottajalla on oltava riittävästi toiminnan edellyttämää henkilöstöä. Aluehallintovirasto ohjasi Validia Oy:tä varmistamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, että Mikkelin Validia-talon välittömään asiakastyöhön osoitetun henkilöstön määrä ja rakenne on

vähintään yksikön rekisteröinnin mukainen. Lisäksi palveluntuottajan tulee omavalvonnallisesti seurata ja huolehtia, että henkilöstön määrä ja rakenne on kaikissa työvuoroissa myös asiakkaiden palvelutarpeeseen nähden riittävä.

Aluehallintovirasto kiinnitti Validia Oy:n huomiota myös siihen, että vastuuhenkilölle tulee antaa tosiasialliset mahdollisuudet johtaa vastuullaan olevaa palveluyksikköä siten, että hän pystyy hankkimaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaavat henkilöstö- ja muut resurssit.

Lain mukaan vastuuhenkilön on johdettava palvelutoimintaa ja valvottava, että palvelut täyttävät niille säädetyt edellytykset, joten vastuuhenkilön rooli on hyvin merkittävä, kertoo sosiaalihuollon ylitarkastaja Jukka Antila.

Asiakastehtävissä tulee voida keskittyä asiakkaan hoitoon ja avustamiseen

Iisalmen Validia-talon osalta aluehallintovirasto kiinnitti päätöksessään Validia Oy:n huomiota siihen, että asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön määrän tulee olla riittävä asiakkaiden hoidon, avun, tuen ja palvelujen tarpeeseen sekä siinä tapahtuviin muutoksiin nähden. Aluehallintovirasto ilmaisi käsityksenään, että asiakastehtävissä tulee voida keskittyä asiakkaan hoitoon ja avustamiseen siten, että toisten asiakkaiden puheluihin vastaaminen ei häiritse avustamistapahtumaa eikä vaaranna tietosuojaa.

Hoitajakutsujärjestelmä on kuitenkin järjestettävä siten, että kutsuun on mahdollista vastata mahdollisimman nopeasti, ilman kohtuuttomia viiveitä, aluehallintovirasto ohjaa päätöksessään.

Toimenpiteet henkilöstön riittävyyden ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ovat olleet oikeansuuntaisia

Kuopion Validia-taloa koskevassa päätöksessään aluehallintovirasto katsoi, että Validia Oy on hyvinvointialueen suorittaman valvonnan aikana ryhtynyt oikeansuuntaisiin toimenpiteisiin henkilöstön riittävyyden ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi, joten aluehallintoviraston reaktiivinen valvonta voitiin päättää. Itä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksessään yleistä ohjausta Validia Oy:lle muun muassa vastuuhenkilön roolista. Lisäksi aluehallintovirasto ohjasi Validia Oy:tä seuraamaan omavalvonnallisin keinoin asiakkaiden palveluntarvetta ja arvioimaan jatkuvasti, millaisella henkilöstön määrällä ja työvuorosuunnittelulla asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin pystytään asianmukaisesti vastaamaan.

Vuoden 2024 alusta voimaan tulleen valvontalain mukaan hyvinvointialueen tehtävänä on, osana omavalvontaansa ja järjestämisvelvollisuuttaan, valvoa alueensa yksityisiä sosiaalihuollon palveluntuottajia. Lisäksi palveluntuottajilla on velvollisuus omavalvontaan. Aluehallintovirasto valvoo sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä toimialueellaan ja ottaa valvonta-asioita käsiteltäväkseen erityisesti silloin, jos palveluntuottajan ja hyvinvointialueen toimenpiteet eivät ole riittäviä.

