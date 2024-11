Turkish Film Days -elokuvafestivaali Helsingissä 14.–16.11.2024

Marraskuussa järjestettävän festivaalin aikana Kino K13 esittää neljä turkkilaista kovan luokan elokuvaa viime vuosilta. Tapahtumassa on myös mahdollisuus tavata elokuvien tuotantotiimiä; torstaina 14. marraskuuta esitettävän elokuvan Hesitation Woundin päänäyttelijä Tülin Özen on tavattavissa tapahtuman avajaispäivänä ja perjantaina 15. marraskuuta festivaalia tähdittää The Reeds -draamaelokuvan ohjaaja Cemil Ağacıkoğlu.

Life (Hayat). Ohjaus Zeki Demirkubuz. Päärooleissa Miray Daner, Burak Dakak ja Cem Davran. 2023. 193 min.

Intensiivisestä tarinankerronnastaan arvostusta saavuttanut Life (Hayat) seuraa nuoren naisen, Hicranin kamppailua Istanbulissa, johon hän pakenee kotoaan välttääkseen ei-toivotun kihlauksen. Huolestunut sulhanen Rıza seuraa Hicrania kaupunkiin, mikä johtaa lopulta yhteenottoon, joka pakottaa parin kohtaamaan todelliset tunteensa. Valitsevatko he taistella rakkaudestaan vai paeta?

Turkin Istanbuliin sijoittuva Life (Hayat, 2023) on saavuttanut runsaasti kansainvälistä tunnustusta, ja elokuva toimii myös Turkin virallisena Oscar-ehdokkaana parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa.

Tapahtuman ohjelma:

Torstai 14.11.2024

Klo 17.00–18.30 Selman Nacarin ohjaama elokuva Hesitation Wound (Tereddüt Çizgisi), 2023

Klo 18.30–19.00 Keskustelua Hesitation Woundin päänäyttelijä Tülin Özenin kanssa



Perjantai 15.11.2024

Klo 17.00–18.30 Cemil Ağacıkoğlun ohjaama elokuva The Reeds (Son Hasat), 2023

Klo 18.30–19.00 Keskustelua ohjaaja Cemil Ağacıkoğlun kanssa



Lauantai 16.11.2024