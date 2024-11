Ampumahiihdon maailmancupin avaus: Italian naiset hakevat joukkuemenestystä

Ampumahiihdon maailmancup-kauden avaukseen Kontiolahdelle ovat ilmoittautuneet 27 maan joukkueet. Marras-joulukuun vaihteeseen ajoittuva ohjelma on laajin koskaan Kontiolahdella järjestetty.

Seitsemästä kisapäivästä ja kymmenestä startista koostuva ohjelma kattaa kaikki maailmancupin kilpailumuodot takaa-ajoa lukuun ottamatta.

”Edustusoikeus olisi vielä kourallisella muitakin maita, mutta aivan kaikki mahdolliset maat eivät ole mukana. Suuri osa näistä on maita, joiden joukkueissa on vain muutamia urheilijoita”, sanoo kisajärjestäjä Kontiolahden Urheilijoiden Jarno Lautamatti.

Italia virittyy olympialaisiin

Yksi suomalaisia erityisesti kiinnostava joukkue on Italia.

Kesäharjoituskaudella naisten maajoukkueessa ovat harjoitelleet maailmancupin viime kaudella nimiinsä vienyt Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Hannah Auchentaller, Beatrice Trabucchi, Rebecca Passler ja Michela Carrera. Kestomenestyjä Dorothea Wierer on harjoitellut osana Italian miesten maajoukkuetta.

Viime keväänä toisen kaksivuotiskautensa naisten maajoukkueen päävalmentajana aloittanut Jonne Kähkönen luotsaa tiimiään jo kohti joukkueen kotimaisemissa Anterselvassa helmikuussa 2026 odottavia olympiastartteja.

Tulevalla kaudella Italian naisilla on tavoitteena nostaa joukkueen kokonaistasoa. Kaudelta odotetaan kehitystä, jonka pohjalta voi lähteä hakemaan menestystä esimerkiksi tulevien kotiolympialaisten viestistä.

”Talvella 2023 voitettu Italian ensimmäinen viestikulta MM-kisoissa oli näyte siitä, että nuorissa on potentiaalia. Toisaalta viime vuonna emme onnistuneet tärkeimmällä hetkellä MM-viestissä. Taso maailmalla on raaka, ja kaikkien neljän on onnistuttava”, Kähkönen sanoo.

"Muutkin ovat harjoitelleet"

Yleisö Kontiolahdella voi kohdistaa katseitaan Vittozzin ja Wiererin vanavedessä muihinkin Italian edustajiin.

”Selkeä tavoitteemme on, että pärjäämme joukkueena. Koetamme karsia ailahtelevuutta ja saada tasaisempia suorituksia läpi kauden.”

Kähkönen ei lähde ennustamaan tarkempaa menestystä kauden avauksessa.

”Kesän ja syksyn kun tuijotat omia urheilijoita, niin aina näyttää hyvältä ja kehitystä on havaittavissa. Fakta on kuitenkin, että kaikki muutkin ovat harjoitelleet ja kehittyneet. Yksilöiden ja joukkueen kehitysaskeleita muihin verrattuna on vaikea etukäteen arvioida.”

Sano se italiaksi

Kähkönen kehuu joukkueensa työnjaon selkeyttä. Vastuut on jaettu kolmen valmentajan kesken.

”Jokainen voi keskittyä omaan työhönsä. Minä olen naisten päävalmentajana vastuussa ammunnasta, eikä minun roolini ole miettiä hiihtämistä.”

Toinen kehu tulee Kähkösen petraantuneelle kielitaidolle.

Jo ensimmäisellä kaksivuotiskaudella joukkueen ykköskieli oli italia. Nyt päävalmentajan käytännön harjoittelu on tuonut tulosta.

”Kielen kanssa alkaa olla aika helppoa”, Lahdessa asuva Kähkönen sanoo.

Valmentajien kesken joukkueen työskentelykieli on aina italia. Useimmiten Kähkönen puhuu italiaa myös urheilijoiden kanssa.

Englantiakin puhutaan, mutta ei Kähkösen aloitteesta.

”Urheilijat, esimerkiksi Lisa, haluaisivat harjoitella englantia ja puhuvat siksi välillä englanniksi.”

INFO: Ampumahiihdon maailmancup-kauden 2024-25 avaukseen Kontiolahdelle 30.11.-8.12.2024 ilmoittautuneet joukkueet:

Australia, Belgia, Bulgaria, Etelä-Korea, Italia, Itävalta, Kazakstan, Kanada, Kiina, Kreikka, Latvia, Liettua, Moldova, Norja, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tšekki, Ukraina, Viro, Yhdysvallat