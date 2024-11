Tiedote: Uusia aluevaaliehdokkaita Uudellemaalle

Uusia aluevaaliehdokkaita Uudellemaalle

Uudenmaan Vihreiden yleiskokous on sunnuntaina 3.11. nimennyt 45 uutta ehdokasta kevään 2025 aluevaaleihin. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella on nyt yhteensä 41, Itä-Uudenmaan alueella 17, Vantaa-Keravan alueella 29 ja Keski-Uudenmaan alueella 21 ehdokasta. Kaikkiaan Uudenmaan Vihreät on asettanut 108 aluevaaliehdokasta tähän mennessä.

Uudenmaan Vihreiden puheenjohtaja, Santeri Leinonen kommentoi ehdokasasettelua: “Kunta- ja aluevaalit ovat suomalaisen demokratian selkärangan. Iloitsen valtavasti jokaisesta, joka on päättänyt haastaa itseään ja laittaa itsenä likoon yhteisten asioiden puolesta. Aivan varmasti joku näissäkin vaaleissa aloittava ensikertalainen on tulevaisuudessa suomalaisen valtakunnanpolitiikan huipulla. Erityisesti mahdollisuus nostaa sekä uusia että kokeneita toimijoitamme ylöspäin on minusta valtavan inspiroivaa. Kaikki vähänkään kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan tutustumaan vihreään porukkaan!”

Alla nyt nimetyt ja julkistetut ehdokkaat. Myöhemmin julkistettavia ehdokkaita nimettiin yksi.

Itä-Uusimaa:

Hannu Ahola (Porvoo)

Janne Hassinen (Porvoo)

Riitta-Kaisa Kosonen (Sipoo)

Tiina-Maria Levamo (Sipoo)

Samu Nikki (Porvoo)

Eeva Puromies (Porvoo)

Ulla Raitimo (Porvoo)

Jussi Ranta (Porvoo)

Keski-Uusimaa:

Auli Herttuainen (Mäntsälä)

Katri Kangas-Pusa (Hyvinkää)

Jaakko Kyrö (Mäntsälä)

Annika Lappalainen (Tuusula)

Ville Mäkipelto (Järvenpää)

Sini Riihimäki (Tuusula)

Hannu Salin (Mäntsälä)

Länsi-Uusimaa:

Ann Christel Abborre (Inkoo)

Elina Ahde (Inkoo)

Riku Cajander (Kirkkonummi)

Ifijenia Georgopoulos-Xipolias (Espoo)

Eija Granfelt (Siuntio)

Jenni Hattukangas-Velling (Espoo)

Marjo Hinkkala (Espoo)

Hanna Hukari (Espoo)

Mira Kaitala (Espoo)

Juha Kajander (Kirkkonummi)

Susanna Kankare (Raasepori)

Teemu Korhonen (Espoo)

Janne Kylli (Espoo)

Timo Lahti (Espoo)

Fanni Mattsson (Espoo)

Satu Nybäck (Lohja)

Paula Oittinen (Kirkkonummi)

Olli-Pekka Paasivirta (Espoo)

Henni Puhakka (Espoo)

Eppu Saarela (Espoo)

Sanna-Liisa Sihto-Nissilä (Espoo)

Siiri Summanen (Espoo)

Vantaa-Kerava:

Jaana Carlenius (Kerava)

Reija Friman (Vantaa)

Kari Laalo (Vantaa)

Krista Lomas (Kerava)

Tuomas Mutanen (Vantaa)

Vaula Norrena (Vantaa)

Tuure Savuoja (Vantaa)

Antti Soininen (Vantaa)

Anna Veltheim (Vantaa)



Kaikki julkiset ehdokkaamme löytyvät osoitteesta:

https://www.vihreat.fi/alue-ja-kuntavaalit-2025/