Yritysten ympäristösuorituskyky heijastuu ympäristötiedon julkistamiseen

Probal Dutta tutki väitöskirjassaan yritysten ympäristösuoriutumiskyvyn ja ympäristöraportoinnin välistä yhteyttä. Tutkimuksessa analysoitiin suomalaisista yrityksistä kerättyä dataa.

– Suomalaisyritysten ympäristösuorituskyky heijastuu ympäristötiedon julkistamiseen, kertoo 8. marraskuuta Vaasan yliopistossa väittelevä Dutta.

Ympäristösuorituskyky kuvaa yrityksen kykyä hallita kokonaisvaltaisesti sen toimintaan liittyviä ympäristökysymyksiä.

Ulkopuolinen varmennus lisää ympäristötietojen määrää ja tarkkuutta

Yritykset kantavat ympäristövastuuta ja osoittavat sitä jakamalla tarkkaa ja luotettavaa tietoa toimintansa ympäristövaikutuksista ja toimistaan luonnonympäristön suojelemiseksi. Yritykset julkistavat nykyisin yhä enemmän riippumattomien tarkastajien eli ulkoisen kestävyysvarmennuksen antajien varmentamia tietoja.

– Erityisesti ympäristöasioissa heikommin suoriutuvat yritykset turvautuvat ulkopuoliseen varmennukseen voittaakseen yleisön luottamuksen, sanoo Dutta.

Duttan mukaan ulkoisten varmentajien tekemä tarkastus lisää ympäristötiedon tarkkuutta ja tekee siitä sidosryhmien silmissä luotettavaa.

Tutkimuksen mukaan yritykset, jotka varmentavat ympäristövaikutuksiin liittyvät tietonsa ulkoisilla, riippumattomilla varmentajilla, julkistavat yleensä enemmän tietoa ympäristöön ja ympäristövaikutuksiin liittyen kuin ne, jotka eivät tee varmennusta. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä koskevan varmennuksen teettäneet yritykset julkaisevat yleensä enemmän ilmastonmuutosta koskevaa tietoa. Tulokset osoittavat myös yhteyden yritysten ympäristösuoriutumiskyvyn ja niiden raportointihalukkuuden välillä.

Tutkimusta voivat hyödyntää niin päättäjät, viranomaiset kuin sijoittajatkin

Väitöskirjan tulokset voivat hyödyttää niin poliittisia päättäjiä, viranomaisia, yritysjohtajia kuin ympäristötietoisia sijoittajiakin.

– Poliittiset päättäjät voivat käyttää tutkimuksen tuloksia kehittääkseen standardeja tietojen julkistamiselle. Ympäristötietoiset sijoittajat voivat tukea luonnon monimuotoisuutta sijoittamalla kestävää kehitystä edistäviin yrityksiin. Viranomaiset voivat puolestaan toimia yritysten ympäristöraportoinnin valvojina, ja yritysjohtajat voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia parantaakseen ympäristötiedon tarkkuutta ja luotettavuutta, Dutta muistuttaa.

Duttan väitöskirja sisältää kolme osatutkimusta, jotka käsittelevät yhteyksiä yritysten julkistamien ympäristötietojen, ympäristösuorituskyvyn ja ulkopuolisen kestävyysvarmennuksen välillä.

Väitöskirja

Probal Dutta (2024) Essays on Corporate Environmental Performance and Reporting. Acta Wasaensia 541. Väitöskirja. Doctoral dissertation. Vaasan yliopisto. University of Vaasa.

Julkaisun pdf

Väitöstilaisuus

MBA Probal Duttan väitöstutkimus ”Essays on Corporate Environmental Performance and Reporting” tarkastetaan perjantaina 8.11.2024 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.



Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta: (Zoom, salasana: 058567)

Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Kim Ittonen (Hanken) ja kustoksena professori Timo Rothovius.

Lisätiedot

Probal Dutta, puhelin: 046 658 5759, sähköposti: probal.aisju@gmail.com

Probal Dutta syntyi Dhakassa, Bangladeshissa, ja valmistui Notre Dame Collegesta Dhakassa. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi laskentatoimen ja tietojärjestelmien alalta Dhakan yliopistosta sekä kauppatieteiden maisteriksi kansainvälisen julkisjohtamisen alalta Thaimaan Asian Institute of Technologysta. Tällä hetkellä Probal työskentelee tutkijana Vaasan yliopiston laskentatoimen ja rahoituksen yksikössä.