Opettajaksi Suomeen – ulkomailla opettajiksi valmistuneet täydentävät opintojaan TAMKissa

Ensimmäinen 15 hengen koulutusryhmä käynnistyi lokakuussa TAMKissa Tampereen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa (TAOK). Syksyn haku on auki 21.11. asti, ja seuraava hakukierros on ensi keväänä 23.1.–30.4.2025. Täydentäviä opintoja valmisteltiin OKM:n rahoittamassa OSU – Opettajaksi Suomeen -hankkeessa yhteistyössä muiden ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja SIMHE-toiminnan kanssa. Vastaavia toteutuksia järjestetään myös muissa ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

TAMK ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Hanna Ilola kertoo, että koulutus vahvistaa maahan tulleiden mahdollisuuksia löytää itselleen sopivia opetustehtäviä.

– On tärkeää, että opettajilla on monenlaisia taustoja – se on hyvä esimerkki ja tuki monille muista kulttuureista tuleville opiskelijoille, oppijoille ja heidän perheilleen. Monikulttuuriset taustat rikastavat myös pedagogisen yhteisön toimintaa. Joustava haku osoitti tarpeellisuutensa. On turha odottaa kerran vuodessa tapahtuvaa hakuaikaa, koska opettajuuden perusvalmiudet ovat jo olemassa.

Ulkomailla suoritetun opettajankoulutuksen päivittäminen vastaamaan suomalaisia pätevyysvaatimuksia on saattanut aiemmin olla opiskelijalle työläs prosessi. Opetushallitus tekee jokaiselle opiskelijalle rinnastamispäätöksen siitä, mitä täydentäviä opintoja hänen tulee aiemman tutkintonsa lisäksi suorittaa.

Haasteena on ollut se, että yksittäisiä täydentäviä opintoja ei ole välttämättä ollut tarjolla. Moni onkin hakenut ammatilliseen opettajankoulutukseen, vaikka tarvitsisi pätevöityäkseen Suomessa huomattavasti vähemmän opintoja. Ammatillisiin opettajankoulutuksiin on paljon hakijoita ja ulkomailla tutkinnon suorittaneen on saattanut myös olla haastavaa tulla valituksi koulutukseen.

Koulutuksen ensimmäisenä lähipäivänä opiskelijat pohtivat muun muassa vahvuuksiaan.

– Motivointi, tasa-arvoisuus, rehellisyys, luotettavuus, kulttuurinen osaaminen sekä oikea lähestymistapa jokaisen opiskelijan kanssa. Opettajaopinnot antavat potkua eteenpäin kohti ammatillisuutta, opiskelijat pohtivat.

Opinnot suoritetaan suomen kielellä. Opiskelijan on tärkeää vahvistaa oman opetusalansa ammatillista sanastoa toimiessaan opettajana.

– Opettajatuutoroinnissa keskeistä on opiskelijoiden ohjaaminen opinnoissa, heidän oppimisprosessinsa tukeminen sekä verkostoitumisen edistäminen oman asuinalueen ja koulutuksen toimijoiden kanssa. Opinnoissa on olennaista myös yhteisopettajuuden opiskeleminen toisten opettajaopiskelijoiden kanssa. Erityisen tärkeää on, että valitut opettajaopiskelijat saavat kokea myös opiskelua ja yhteenkuuluvuutta muiden tulevien ammatillisten opettajaopiskelijoiden kanssa, kertoo koulutuksesta vastaava lehtori Kosti Nivalainen.

Opettajaksi Suomeen -hanke oli alkusysäys koulutukselle

Viime vuonna päättyneessä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opettajaksi Suomeen -hankkeessa oli tavoitteena maahanmuuttajataustaisten opettajien virallisen pätevyyden täydentäminen Suomen koulujärjestelmään soveltuvaksi. Toisena tärkeänä tavoitteena oli tukea maahanmuuttajataustaisten opettajien työllistymistä Suomeen.

Hankkeessa todettiin, että maahanmuuttajien määrän kasvaessa myös erityisen tuen ja ohjauspalvelun tarve on lisääntynyt. Lisäksi eri koulutusasteilla kaivataan myös nykyistä laajempaa kulttuurista osaamista. Tästä syystä on tärkeää saada opettajia, joilla on monikulttuurisia taustoja.

Täydentäviin pedagogisiin opintoihin voi hakea, mikäli täyttää seuraavat vaatimukset:

Opetushallituksen rinnastamispäätös pedagogisten opintojen täydentämisestä

soveltuva korkeakoulututkinto

tarvittava työkokemus, mikäli aikoo ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi

suomen kielen taito on riittävä



Täydentävät opinnot ja opetusharjoittelu alkavat joustavasti opiskelijavalinnan jälkeen. Opintoihin sisältyy kasvatustieteellisiä opintoja, didaktisia opintoja ja ohjattua harjoittelua. Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintojen aikana käydään henkilökohtaisia keskusteluja opettajatuutorin kanssa opintojen sujuvuudesta.