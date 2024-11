Palvelujen järjestäminen -lautakunta 6.11.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää Kilpilahti24 -harjoituksen 14.11.2024 6.11.2024 08:00:00 EET | Tiedote

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää torstaina 14.11. Kilpilahti24-valmiusharjoituksen. Kilpilahti24-harjoitus on nimensä mukaisesti Kilpilahden teollisuusalueella tapahtuva suuronnettomuusharjoitus, jonka järjestämisvastuu on pelastustoimella. Harjoitus on pelastuslain ja ulkoisia pelastussuunnitelmia koskevan asetuksen mukainen, ja se tulee järjestää kolmen vuoden välein. Harjoituksella ei ole vaikutuksia alueen asukkaiden elämään.