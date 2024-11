Yle perustaa tiedon varmentamiseen erikoistuvan tiimin

Tekoälyn kehitys ja generatiivisen tekoälyn työkalut mahdollistavat syväväärennösten luomisen nopeasti ja edullisesti. Tämä on lisännyt huijausten, disinformaation ja jopa kansallista turvallisuutta uhkaavien sisältöjen leviämistä. Syväväärennösten määrä verkossa kasvaa eksponentiaalisesti.

“Yleisradioyhtiönä tehtävämme on varmistaa, että suomalaiset saavat luotettavaa tietoa. Yle on sitoutunut vahvistamaan toimittajiensa kykyä varmentaa tietoa ja tunnistaa väärää tietoa kaikissa muodoissaan. Osana tätä tavoitetta perustamme uuden verifiointitiimin, jonka tehtävänä on nostaa Ylen toimitusten kompetenssia varmentamisessa”, kertoo Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan sekä Urheilu- ja tapahtumat -yksikön johtaja Panu Pokkinen.

Ylen uusi verifiointitiimi yhdistää visuaalisuuden ja laadukkaan journalistisen kerronnan, mahdollistaen erityisosaamista vaativien juttujen toteuttamisen yli aiherajojen. Työssään tiimi hyödyntää sekä avoimia että maksullisia tiedonhankinnan työkaluja, ja keskittyy tehtäviin, jotka vaativat erityistä tutkimusta ja tietojen yhdistelyä eri lähteistä, kuten sosiaalisen median kuva- ja videoaineistoista.

Disinformaatio koko media-alan yhteinen haaste



Ylen verifiointitiimin on myös tarkoitus jakaa osaamista, jonka avulla koko Suomen mediakenttä voi oppia tunnistamaan ja varmentamaan tietoa. Tiimi on kaksikielinen ja mahdollistaa sisältöjen tekemisen sekä suomeksi että ruotsiksi. Vastaavia tiimejä on viime vuosina perustettu muun muassa Iso-Britannian BBC:llä sekä Ruotsin SVT:ssä ja Norjan Faktisk-toimituksessa.

"Luotettavan tiedon löytäminen on koko media-alan yhteinen haaste. Haluamme kehittää yhteistyömuotoja muiden mediatoimijoiden kanssa, tukien näin koko Suomen media-alaa", kertoo Johanna Törn-Mangs, Svenska Ylen johtaja sekä Ylen vastuullisesta tekoälystä vastaava johtaja.

"Tarkoitus on, että Ylen verifiointitiimin innostamana mediat ympäri Suomea oppivat varmentamaan tietoa ja tekemään juttuja omille mediataloilleen. Tulemme ottamaan muun muassa kaupallisten medioiden tarpeet ja toiveet huomioon kehittäessämme kokonaisuutta", Pokkinen toteaa.

