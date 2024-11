Puolangan Tervakankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Tervakankaan hankealue sijaitsee Joukokylän eteläpuolella, noin 20 kilometriä Puolangan keskustaajamasta koilliseen. Tuulivoima-alueen sisäinen sähkönsiirto tapahtuu maakaapeleilla. Alueelle rakennettavalta sähköasemalta liitytään noin 18 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla Seitenoikea-Puolanka -voimajohtoon alueen eteläpuolella

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tunnistetaan ja arvioidaan hankkeen ja sen toteuttamisvaihtoehtojen merkittävät ympäristövaikutukset, ja pyritään vähentämään tai estämään ne. Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on ohjata ko. menettelyä. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi 10 tuulivoimalan (VE1) tai kahdeksan tuulivoimalan (VE2) rakentamista Puolangan Tervakankaan alueelle.

Voimala-alueen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon on tarkasteltu vain yhtä reittivaihtoehtoa. Sen mukaan sähkönsiirto toteutetaan hankealueen eteläpuolelle rakennettavalla noin 17,8 kilometrin pituisella 110 kV voimajohdolla, jolla liitytään Kajave Oy:n hallinnoimaan Seitenoikea-Puolanka voimajohtoon.

YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 16.12.2024 asti. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä. Ramboll Finland Oy on toiminut hanketoimijan valitsemana konsulttina selostuksen laatimisessa.

Tervakankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/tervakangas-tuulivoima-YVA. Hankkeen YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 7.11.–16.12.2024 Kainuun ELY-keskuksella sekä Puolangan, Hyrynsalmen, Pudasjärven ja Suomussalmen virastotaloilla.

Yleisötilaisuus ja mielipiteiden esittäminen

Hanketta, YVA-ohjelmaa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Puolankajärven koulun auditoriossa torstaina 28.11.2024 klo 17–19 (kahvitus klo 16.30 alkaen) osoitteessa Koulukatu 2, 80900 Puolanka. Yleisötilaisuudesta saa lisätietoja edellä mainitulta ympäristöhallinnon verkkosivulta.

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-ohjelmasta 16.12.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/418 /2025. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa. Asiantuntijalausuntojen ja saadun palautteen perusteella yhteysviranomainen antaa YVA-ohjelmasta lausuntonsa kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä.