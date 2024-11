Puolangan Tulijokilan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuvan Energia suunnittelee tuulivoimalahanketta Puolangan kunnan Leveäsuon alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enimmillään 11 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 7 MW. Hankealueen kokonaispinta-ala on noin 1670 hehtaaria. Rakennettavat tuulivoimalat on tarkoitus liittää noin 4 km pituisella 110 kV voimajohdolla hankealueelta etelään.

Kainuun ELY-keskus toimii hankkeen yhteysviranomaisena, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely. YVA-menettelyn mukaisina vaihtoehtoina tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) lisäksi maksimivaihtoehtona 11 tuulivoimalan (VE1) rakentamista ja 9 tuulivoimalan (VE2) rakentamista Puolangan Leveäsuon alueelle.

Voimala-alueen liittämiseksi valtakunnan verkkoon on tarkasteltu yhtä vaihtoehtoa. Sähkönsiirron vaihtoehdossa SVE1 rakennetaan noin 4 kilometrin pituinen 110 kV voimajohto hankealueen eteläpuolelle liittyen Fingridin Pyhäkoski-Seitenoikea voimajohtoon.

YVA-ohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 16.12.2024 asti. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima esitys YVA-menettelyssä tehtävistä selvityksistä ja käytettävistä arviointimenetelmistä. Konsulttina selostusta laatimassa on toiminut Ramboll Finland Oy. Nähtävillä olon jälkeen yhteysviranomaisella on kuukausi aikaa laatia YVA-ohjelmalausunto.

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 7.11.–16.12.2024 Paltamon, Puolangan, Hyrynsalmen, Ristijärven ja Vaalan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla sekä Kainuun ELY-keskuksen kuulutukset -verkkosivulla.

Arviointiohjelma on nähtävillä sähköisesti hankkeen verkkosivulla: www.ymparisto.fi/tulijokila-tuulivoima-YVA, missä se pysyy kuulemisajan päätyttyäkin. Hankkeen YVA-ohjelman paperiversioon voi tutustua 7.11.2024–16.12.2024 Kainuun ELY-keskuksella (Kalliokatu 4, 87100 Kajaani), Paltamon kunnantalolla (Salmelankuja 1, 88300 Paltamo), Puolangan kunnanvirastolla (Maaherrankatu 7, 89200 Puolanka), Vaalan kunnanvirastolla (Vaalantie 14, 91700 Vaala), Ristijärven kunnanvirastolla (Aholantie 25, 88400 Ristijärvi) ja Hyrynsalmen kunnantalolla (Laskutie 1, 89400 Hyrynsalmi)

Yleisötilaisuus ja mielipiteiden esittäminen

Hanketta, YVA-ohjelmaa ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Puolankajärven koulun auditoriossa keskiviikkona 27.11.2024 klo 17–19 (kahvitus klo 16.30 alkaen) osoitteessa Koulukatu 2, 80900 Puolanka. Yleisötilaisuudesta saa lisätietoja edellä mainitulla ympäristöhallinnon verkkosivulta.

Kansalaisilla sekä yhteisöillä on viranomaisten ohella mahdollisuus lähettää kirjallinen mielipide YVA-ohjelmasta 16.12.2024 mennessä osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 419 /2025. Sähköisenä toimitetun mielipiteen toivotaan olevaan kopioitavassa muodossa.