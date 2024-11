Vaasassa jo yli 70 000 asukasta – maahanmuutto ja työllisyys kasvun vetureina

Huima kehitys on jatkoa viime vuodelle, jolloin Vaasan asukasmäärä kasvoi 968 henkilöllä. Edellisen kerran Vaasan väkiluku on kasvanut yhtä voimakkaasti 1970-luvulla.

– Historiallisen rajapyykin rikkoutuminen tuo positiivista virettä koko seudun kehittämiseen. Luvut tarkentuvat vielä loppuvuoden aikana, ja pyrimme myös selvittämään milloin 70 000 asukas muutti kaupunkiin, asuntopäällikkö Jonas Nylén iloitsee.

Maahanmuutto ja vahva työllisyystilanne kasvun vetureina

Voimakkaan kasvun taustalla on erityisesti maahanmuutto, joka on ollut merkittävä väestönkasvun lähde Vaasassa jo useamman vuoden ajan. Keskikokoisista kasvukaupungeista Vaasalla on suurin maahanmuuttajataustainen väestö.

Vaasan seudun erinomainen työllisyystilanne houkuttelee kaupunkiin uusia osaajia myös ulkomailta, mikä on entistä tärkeämpää kasvutavoitteiden kannalta.

– Maahanmuutosta on muodostunut yhä suurempi etu Vaasalle. On myös hienoa nähdä, että Vaasa houkuttelee entistä enemmän työikäisiä muuttajia, Nylén sanoo.

Suomeen muuttavien ja täällä asuvien maahanmuuttajien ikärakenne on huomattavasti nuorempi kuin suomalaistaustaisten. Uudet tulijat muodostavat näin ollen merkittävän piristysruiskeen myös maamme väestörakenteelle.

Vuokra-asuntojen kysyntä huippulukemissa

Kasvava väestö on asettanut haasteita Vaasan vuokra-asuntomarkkinoille. Kaupungin vuokrayksiöt ovat käytännössä loppu, eikä kohtuuhintaisia kaksioitakaan ole hirveästi tarjolla.

– Vahva väestönkasvu tuo mukanaan myös asuntotarpeita. Tarvitsemme kipeästi uusia vuokra-asuntoja, jotta voimme tarjota koteja niin opiskelijoille, kuin muillekin asukkaille, Nylén kertoo.

Vaasassa on vireillä kaksi ARA-rahoitteista opiskelija-asuntohanketta, mutta vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tuotanto on olematonta asuntorakennusalan laskusuhdanteen vuoksi.

– Pitkän aikavälin kasvu vaatii monipuolista asuntotuotantoa. Kaupungin kehittyminen edellyttää, että pystymme vastaamaan asuntojen kysyntään, erityisesti vuokra-asuntopuolella, Nylén summaa.

Vaasan tammi-syyskuun 2024 väestönkehityksen osatekijät:

Nettomaahanmuutto +1 267 henkilöä (+1 025 henkilöä tammi-syyskuussa 2023)

Kuntien välinen nettomuutto +1 henkilöä (+27 henkilöä tammi-syyskuussa 2023)

Luonnollinen väestönlisäys (syntyneet – kuolleet) -30 henkilöä (-164 henkilöä tammi-syyskuussa 2023)

Väkiluvun korjaus -76 henkilöä (+4 henkilöä tammi-syyskuussa 2023)

Kokonaismuutos / väestönkasvu + 1 162 henkilöä (+ 892 tammi-syyskuussa 2023)

Ikäryhmittäinen väestönmuutos oli tammi-syyskuussa 2024 tasaisempaa verrattuna vuoden takaiseen kehitykseen. Tammi-syyskuun 2024 väestönkasvusta 15-19-vuotiaiden osuus oli 18,2 %, 20-29-vuotiaiden osuus 31,4 %, 30-39-vuotiaiden osuus 17,8 %, 40-59-vuotiaiden osuus 18,3 % ja 60+ -vuotiaiden osuus 18,6 %.

Väestönmuutos ikäryhmittäin: