Krista Mikkonen ympäristövaliokunnan puheenjohtajaksi

Aiemmin ympäristö- ja ilmastoministerinä toiminut Mikkonen näkee ympäristövaliokunnan roolin merkittävänä tilanteessa, jossa hallituksen toimet luontokadon ja ilmastokriisin torjunnassa ovat riittämättömiä.

– Tartun innolla ympäristövaliokunnan puheenjohtajan pestiin. Luontokadon ja ilmastokriisin taklaamisessa on kuljettava samaan suuntaan. Kun esimerkiksi tehdään lainsäädäntöä tarpeellisen vihreän siirtymän edistämiseksi, on varmistettava ettei samanaikaisesti heikennetä luonnon monimuotoisuutta tai vesien puhtautta. On huolestuttavaa, ettei hallitus ymmärrä luontokadon vakavuutta. Ne harvat hallitusohjelman kirjaukset monimuotoisuuden edistämiseksi pyyhkiytyvät pois yksi kerrallaan, tuoreimpana lupaus suojella valtion vanhat metsät, Mikkonen sanoo.

Valtiovarainvaliokunnassa toukokuusta 2024 lähtien varajäsenenä toiminut Inka Hopsu painottaa valtiovarainvaliokunnan roolia kestävien päätösten tekemisessä erityisesti tilanteessa, jossa valtion taloutta on tasapainotettava.

– Valtiovarainvaliokunnalla on tärkeä rooli arvioida valtion talouden kokonaisuutta. Nyt eletään valiokunnan kiireisintä aikaa budjetin käsittelyssä. Peräänkuulutamme mm. vaikutustenarviointeja eri ministeriöiden alla tapahtuvien hallituksen leikkausten yhteisvaikutuksia. Kannamme vihreissä suurta huolta myös kuntien ja hyvinvointialueiden tiukasta taloustilanteesta, Hopsu sanoo.

Krista Mikkonen on kolmannen kauden kansanedustaja Joensuusta ja vihreän eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja. Hän on toiminut aiemmin muun muassa ympäristö- ja ilmastoministerinä sekä sisäministerinä Marinin hallituksessa. 51-vuotias Mikkonen on koulutukseltaan biologi.



Inka Hopsu on toisen kauden kansanedustaja Espoosta ja vihreän eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja. Hopsu toimii myös Espoon kaupunginvaltuustossa ja sen 2. varapuheenjohtajana. 48-vuotias Hopsu on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri ja opettaja.