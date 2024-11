Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle 2025 lievästi ylijäämäinen

Talousarviossa vuoden 2025 tulos on 105,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tähän sisältyy valtion rahoituksen lisäksi lisärahoitusta 105,0 miljoonaa euroa. Ilman lisärahoitusta ylijäämä olisi 0,4 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriön Kymenlaakson hyvinvointialueelle ilmoittama rahoitus vuodelle 2025 on noin 893 miljoonaa euroa, joka on noin 65 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2024. Tulevan vuoden valtion rahoitukseen on lisätty ensimmäistä kertaa rahoituksen jälkikäteistarkistus, joka on 46 miljoonaa euroa. Jälkikäteistarkistuksen määrä perustuu vuoden 2023 alijäämäiseen tulokseen ja on osuus valtakunnallisesta tarkistuserästä.

– Taloudellisesti vuosi 2025 tulee olemaan erittäin haasteellinen meille, mutta myös kaikille muille hyvinvointialueille. Valtiovarainministeriö on ohjauksessaan esittänyt ensisijaiseksi tavoitteen, jonka mukaan hyvinvointialueiden tulee laatia vuoden 2025 talousarvionsa tulokseltaan ylijäämäiseksi. Tähän pääseminen edellyttää meiltä tuottavuustoimien onnistumisen lisäksi sitä, että teemme hallittuja palvelutasoa alentavia toimenpiteitä kustannussäästöjen saamiseksi, toteaa hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman.

Hyvinvointialueen taseeseen vuosilta 2023 ja 2024 kertyvän kumulatiivisen alijäämän arvioidaan tällä hetkellä olevan 104,5 miljoonaa euroa. Kahden vuoden kertynyt alijäämä tulee tasapainottaa vuoden 2025 talousarviossa ja olla katettuna vuoden 2026 tilinpäätöksessä. Valtion rahoituksen taso, yleinen kustannuskehitys, palvelutarpeen kasvu, talousarviota heikompi tulosennuste vuodelle 2024 ja sote-alan ansiotason kehitys huomioiden ei ole realistista, että tasapaino saavutetaan yhden vuoden aikana ainoastaan erilaisin tuottavuustoimin.

– On epätodennäköistä, että pystyisimme tasapainottamaan talouden säädetyssä ajassa. Valtion rahoitus ei yhdessä tuottavuustoimienkaan kanssa riitä kattamaan edellisten vuosien alijäämiä ja palvelutarpeen kasvun vaikutuksia lakisääteissä palveluissa. Valtiovarainministeriön vahva viesti on ollut, että vuoden 2025 tulos tulee kuitenkin saada ylijäämäiseksi. Olemme ottaneet talousarvion valmistelussa huomioon myös lisärahoituksen hakemisen mahdollisuuden lakisääteisen tasapainottamisvaateen vuoksi, Hagman sanoo.

Talousarviossa esitetään, että mikäli lakisääteisten palveluiden järjestäminen vaarantuu rahoituksesta johtuen, voisi mahdollinen lisärahoituksen hakeminen olla silloin ajankohtaista. Lisärahoituksen hakeminen kuitenkin edellyttää aluevaltuuston erillistä päätöstä.

Sopeutustoimia tehdään 27,1 miljoonalla eurolla

Hyvinvointialueen toimintakulut ovat talousarviossa 1 013,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat vuoden 2024 tilinpäätösennustetta 8,5 miljoonaa euroa eli -0,8 prosenttia pienemmät. Toimintakuluissa suurin kustannuserä on henkilöstökulut 440,9 miljoonaa euroa, joka on 44 prosenttia kaikista toimintakuluista.

Vuodelle 2025 arvioidaan saavutettavan tuottavuussäästöjä 28,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen leikkausten johdosta toimintaa joudutaan sopeuttamaan samanaikaisesti kohoavan kustannustason kanssa. Sopeutustoimia tehdään kaikilla toimialoilla ja niillä on vaikutusta järjestettävien palvelujen määrään. Sopeutustoimia talousarviossa on yhteensä noin 27,1 miljoonalla eurolla painottuen erityisesti ostopalveluihin. Palvelujen ostojen arvioidaan vähentyvän vuoden 2024 tilinpäätösennusteesta 30,5 miljoonaa euroa. Myös palvelutuotannon muutoksilla tavoitellaan ostopalveluiden käytön merkittävää vähentymistä. Näköpiirissä ei tällä hetkellä ole henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia.

Vuoden 2025 tuottavuutta parantavat ja säästöjä tuottavat toimenpiteet leikkaavat kulutasoa merkittävästi. Suunnitteluvuodelle 2026 ennakoidaan edelleen kohdistuvan huomattavia tuottavuustoimia, joiden hyödystä edelleen kasvava kustannustason nousu leikkaa osan. Vuoden 2027 osalta ennakoidaan yleisen kustannustason kasvun tasaantuvan ja merkittävimpien tuottavuus- ja säästötoimien vaikuttavan kasvavassa määrin toimintakulujen määrään.

Tutustu Kymenlaakson hyvinvointialueen talousarvioon 2025

