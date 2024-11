Noora Sokero Laptin Itä- ja Keski-Suomen yksiköiden aluejohtajaksi

Noora Sokero on koulutukseltaan Ri Amk. Sokero on aiemmin työskennellyt pitkään Skanska Talonrakennus Oy:n palveluksessa erilaisissa tehtävissä kuten projektijohtajana sekä Väli-Suomen tulosyksikön johtajana.

Lapti on Itä- ja Keski-Suomessa tunnettu asuntorakentamisen lisäksi vahvana erikoisrakentamisen osaajana. Itä-Suomessa on käynnissä muun muassa KYSin sairaala-alueen uudistushankkeen kolmas vaihe eli vuodeosastorakennuksen peruskorjaus sekä Jynkän alueen uuden päiväkodin toteutus Kuopiossa. Keski-Suomen yksiköllä on työn alla muun muassa 121 lomahuoneiston kokonaisuus Himoksella sekä ammatillisen koulutuksen ja lukion saman katon alle yhdistävä Ähtärin kampus.

– Noora täydentää osaamisellaan ja taustallaan erinomaisesti sekä alueyksiköiden että yhtiön johtoryhmän kokoonpanoa. Toivotan Nooran lämpimästi tervetulleeksi Laptille, sanoo toimitusjohtaja Jussi Karjula.

– Kiitos Laptille luottamuksesta ja mahdollisuudesta tähän mielenkiintoiseen tehtävään. Laptissa koen, että yrityksen arvomaailma ja asetetut tavoitteet kohtaavat omien ajatusteni kanssa. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan paremmin Laptiin sekä yrityksenä että erityisesti molempiin yksiköihin ja tiimeihin ja tekemään yhdessä töitä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi, kertoo Noora Sokero.