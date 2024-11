Aluehallituksessa 12.11. käsiteltäviä asioita

Kokouksen asioina ovat muun muassa yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle sekä asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset perusteet. Lisäksi aluehallitus käsittelee vuoden 2025 talousarvion ja Pyhtään kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä.

Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueelle

Hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta (YTA). Kymenlaakson hyvinvointialue kuuluu Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen siltä osin kuin se on tarpeellista hyvinvointialueiden lakisääteisten tehtävien toteutumisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuuden turvaamiseksi.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Etelä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset perusteet

Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakasmaksujen perusteisiin esitetään muutoksia, jotka ovat nykyisen lainsäädännön ja käytännön toiminnan kannalta tarpeellisia ja selkeyttäviä. Asiakasmaksuasetus on annettu 3.10.2024 ja se astuu voimaan 1.1.2025.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että se hyväksyy osaltaan ja esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi muutetut sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakasmaksuissa noudatettavat yleiset perusteet 1.1.2025 alkaen toistaiseksi.

Lisätietoja

Nina Brask

aluehallituksen puheenjohtaja

p. 040 195 4847, nina.brask@luottamus.kymenhva.fi

Harri Hagman (Ei tavoitettavissa 8.11.)

hyvinvointialuejohtaja

p. 020 633 2113, harri.hagman@kymenhva.fi

YTA-alueen yhteistyösopimuksesta lisätietoja antaa:

Ismo Korhonen

konsernipalveluiden toimialajohtaja

p. 040 668 8251, ismo.korhonen@kymenhva.fi