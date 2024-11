Selvitys: Vanhan Porvoon brändiarvo jopa 755 miljoonaa euroa

Brändiarvon määritys perustuu arvioon vuoden 2023 koko Porvoon matkailutulosta, joka oli 77 miljoonaa euroa sekä kesällä 2024 tehtyyn matkailijakyselyyn. Lähes 58 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että pääasiallinen syy vierailla Porvoossa oli Vanha Porvoo.



Brändiarvo laskettiin niin sanotun Brand Finance -menetelmän Economic Value Added -laskentamallilla (EVA). Kaupunkibrändin osalta EVA-menetelmässä tarkastellaan, kuinka paljon Porvoo hyötyy Vanhan Porvoon brändistä. EVA-menetelmä on yleisesti käytössä yritysbrändien rahallisen arvon määrittämisessä ja on myös yksi yleisimmin käytetyistä menetelmistä paikkabrändin taloudellisen arvon arvioinnissa.

Hankkeessa selvitettiin Vanhan Porvoon asukasyhdistyksen, Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen, Porvoon kaupungin ja matkailuelinkeinon näkemykset brändiarvon vahvistamisen toimenpiteistä ja brändiarvon hyödyntämisestä matkailutulon lisäämiseksi. Lisäksi muodostettiin yhteinen visio eli tulevaisuuden kuva yhteistyössä eri intressejä yhteensovittaen.

Kävijäviihtyvyyden parantamispotentiaalin kartoitus tehtiin kävijöille suunnatulla sähköisellä kyselyllä, johon osallistui yli 400 vastaajaa heinäkuussa 2024. Matkailijat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä Vanhaan Porvooseen vierailukohteena. Suurin osa kävijöistä suuntaa Vanhaan Porvooseen pääkaupunkiseudulta ja tuntee palvelutarjonnan hyvin.



Lisäksi selvitettiin, voidaanko nykyisten kävijäprofiilien lisäksi löytää uusia kävijä- ja asiakasryhmiä, jotka varmistaisivat Vanhan Porvoon palveluiden kysynnän myös tulevaisuudessa eri vuodenaikoina.

Valmistuneessa selvityksessä on myös kuvattu Vanhaan Porvooseen suuntautuvaan matkailuun vaikuttavia trendejä, uusia kävijä- ja asiakasryhmiä, joita selvityksen eri vaiheiden tulosten ohella on hyödynnetty toimenpide- ja kehitysehdotusten laadinnassa. Toimenpide- ja kehitysehdotuksia on ryhmitelty teemoihin: viestintä ja markkinointi, tuotekehitys ja paketointi, infrastruktuuri ja ympäristö sekä turvallisuus.

Vanha Porvoo on kaupungin tärkein vetovoimatekijä, ja sen säilyttäminen vetovoimaisena kohteena on elintärkeää koko kaupungille. Siksi Vanhan Porvoon säilyttämiseen, kehittämiseen ja markkinointiin tulee panostaa jatkossakin. Kehittämisessä tulee huomioida matkailun ohella Vanhan Porvoon asukkaiden ja yrittäjien tarpeet ja toiveet, koska osaltaan he luovat sen vetovoimaisen ja arvokkaan brändin, joka kiinnostaa kävijöitä.