Pohteella testataan tekoälyä apuna potilastietojen kirjaamisessa

Tämän vuoden aikana on kehitetty tekoälysovellus, joka auttaa vähentämään lääkäreiden kirjaamiseen kuluvaa työaikaa. Sovellus kuuntelee lääkärin ja potilaan välisen keskustelun ja tekee siitä kirjausluonnoksen. Vaikka ohjelma tekee luonnoksen, on lopullisen kirjauksen tekeminen aina lääkärin vastuulla. Kun kirjaus on valmis, tekoälyn tekemä luonnos poistuu, eikä siihen voi enää palata.

Sovellus on kehitetty AIDocLog-hankkeessa, jota rahoittaa Sitra ja Pohde. Hankkeen toteuttajia ovat Pohde, EskoSystems sekä Oulun yliopisto.

Sovelluksen testausta jatketaan ensi vuoden kevääseen asti. Testaajina toimii muutama kymmenen lääkäriä eri erikoisaloilla sekä perusterveydenhuollossa.

Lääkäreillä on kovat odotukset sovellusta kohtaan, sillä simuloinneissa sovellus on suoriutunut hyvin.

Ne potilaat, joiden vastaanotolla sovellusta kokeillaan, saavat siitä tiedon vastaanoton aluksi. Potilas saa itse päättää osallistuuko hän kokeiluun. Kieltäytymisellä ei ole vaikutusta potilaan hoitoon.

Mukana kehitystyössä on ollut lääkäreitä useilta erikoisaloilta sekä perusterveydenhuollosta. Koska kyseessä on uusi teknologia, on kokeilua varten tehty Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

Kokeilun avulla saadaan selville voiko sovellus vähentää kirjaamiseen käytettävää aikaa. Samalla saadaan tietää, voidaanko sen avulla parantaa asiakkaiden käyntikokemusta ja ammattilaisten työtyytyväisyyttä.

Ratkaisu soveltuu myös hoitotyön sekä todennäköisesti sosiaalihuollon ammattilaisille. Pohde haluaa olla mukana tekoälykehityksen kärjessä. Tulevaisuudessa sovellusta jatkokehitetään niin, että se pystyy tekemään muitakin avustavia töitä kuin kirjaamaan käydyn keskusteluluonnoksen.