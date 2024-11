Euroopan kansanpuolue yrittää puhkoa metsäkatoasetuksen

EU:n metsäkatoasetus takaa eurooppalaisille kuluttajille, etteivät tuotteet, jotka on valmistettu soijasta, naudanlihasta, puusta ja palmuöljystä, aiheuta metsäkatoa.

"Olemme koko tämän viikon ajan kuulleet EPP:n europarlamentaarikkojen sanovan komissaariehdokkaille, että he haluavat yksinkertaistaa ympäristösääntöjä. Mutta heidän ehdottamansa muutokset EU:n metsäkatoa koskevaan lainsäädäntöön aiheuttavat vain sekaannusta, kaaosta ja metsätuhoa. Eturivin yritykset, jotka ovat valmistautuneet metsäkatoasetukseen sen hyväksymisestä lähtien, ovat varmasti raivoissaan tästä viime hetken fiaskosta. Euroopan parlamentin jäsenten on hylättävä kaikki nämä tarkistukset, joiden selkeä tavoite on heikentää metsäkatoasetusta. Heidän on myös hylättävä komission alkuperäinen ehdotus lain soveltamisen lykkäämisestä”, Greenpeacen EU:n metsäpolitiikan johtaja Sebastien Risso sanoo.

Metsäkatoasetus hyväksyttiin vuonna 2022, ja sitä on tarkoitus alkaa soveltaa 30. joulukuuta 2024. Jotkin yritykset ovat jo panostaneet alkuperäiseen aikatauluun, kun taas muut eturyhmät ovat vaikuttaneet voimakkaasti asetuksen heikentämiseksi ja viivästyttämiseksi.

Euroopan komissio ehdotti 2. lokakuuta 2024 metsäkatoasetuksen soveltamisen lykkäämistä vuodella. Ilmoituksessaan komissio korosti, että lykkäys ”ei millään tavoin kyseenalaista lain sisältöä tai tavoitteita”, mutta EPP:n ehdottamat tarkistukset tekevät juuri niin. Mikään muu Euroopan parlamentin puolue ei ole esittänyt tarkistuksia komission ehdotukseen.

EPP:n ehdotukset:

ovat ristiriidassa komission aikomuksen kanssa olla muuttamatta lain sisältöä.

viivästyttävät lain soveltamista kahdella vuodella verrattuna komission ehdottamaan yhteen vuoteen.

heikentävät metsäkatoasetuksen tavoitteita luomalla uuden maaluokan (niin sanottu ”ei-riskiluokka”), vaikka metsäkatoasetuksessa on jo olemassa ”matalan riskin” luokka.

poistavat suurilta kauppiailta velvoitteet varmistaa metsäkadosta vapaat toimitusketjut, mikä on keskeistä metsäkatoasetuksessa.

Greenpeace ja sadat maailmanlaajuiset kansalaisyhteiskunnan ryhmät vaativat Euroopan parlamentin jäseniä hylkäämään tarkistukset ja koko viivästysehdotuksen.

Euroopan parlamentin jäsenet äänestävät tarkistuksista ja komission ehdotuksesta vuoden lykkäyksestä torstaina 14. marraskuuta.

Jos Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyvät EPP:n tarkistukset, heidän on aloitettava neuvottelut EU:n kansallisten hallitusten kanssa, jotka ovat jo suostuneet suurlähettilästasolla tasolla metsäkatoasetuksen soveltamisen lykkäämiseen vuodella, mutta jotka eivät ole halunneet tehdä muita muutoksia lain sisältöön.

Lisätietoa:

Sebastien Risso, Greenpeace EU:n metsäpolitiikan johtaja, sebastien.risso@greenpeace.org

Andrea Carta, Greenpeace EU:n oikeusasiantuntija, andrea.carta@greenpeace.org

Juha Aromaa, Greenpeace Nordenin apulaismaajohtaja, 050 3696202, juha.aromaa@greenpeace.org