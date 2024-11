Huuhkajat ja Pikkuhuuhkajat nimetty marraskuun otteluihin

Päävalmentaja Markku Kanerva nimesi 25 pelaajaa UEFA Nations League -otteluihin Irlantia ja Kreikkaa vastaan perjantaina mediatilaisuudessa Helsingissä.

Perjantaina julkaistiin myös Pikkuhuuhkajien joukkue EM-jatkokarsintaotteluihin Norjaa vastaan. Syksyn aiemmissa Nations League -otteluissa Huuhkajien mukana olleet Tomas Galvez, Leo Walta ja Topi Keskinen nimettiin EM-kisapaikkaa tavoittelevaan Pikkuhuuhkajat-ryhmään. Lue lisää ja katso päävalmentaja Mika Lehkosuon valitsema joukkue täältä >>

Keskuspuolustaja Daniel O'Shaughnessy ja keskikenttäpelaaja Onni Valakari tekevät paluun Huuhkajiin pitkän tauon jälkeen. Lokakuun joukkueeseen verrattuna uusia nimiä ryhmässä ovat myös laitapuolustaja Tuomas Ollila ja laitahyökkääjä Daniel Håkans. Lisäksi keskikenttäpelaaja Kaan Kairinen, joka on ollut sivussa syksyn aiemmista otteluista, on mukana joukkueessa.

Huuhkajat on B-liigan lohkossaan pisteittä ennen kahta viimeistä kierrosta. Suomella on vielä mahdollisuudet nousta Irlannin ohi lohkon kolmannelle sijalle. Lohkokolmoset karsivat paikastaan B-liigassa C-liigan lohkokakkosia vastaan maaliskuussa 2025. Lohkoneloset putoavat automaattisesti C-liigaan.

Irlanti isännöi Huuhkajia Aviva Stadiumilla Dublinissa torstaina 14. marraskuuta Suomen aikaa kello 21.45. Kreikka saapuu Suomen vieraaksi Olympiastadionille sunnuntaina 17. marraskuuta kello 19.00.

Huuhkajat marraskuun UEFA Nations League -otteluissa:

Lukas Hradecky, Bayer 04 Leverkusen

Jesse Joronen, Venezia FC

Viljami Sinisalo, Celtic FC

Arttu Hoskonen, Cracovia

Robert Ivanov, Eintracht Braunschweig

Miro Tenho, Djurgårdens IF

Juhani Pikkarainen, Ilves

Daniel O'Shaughnessy, HJK

Nikolai Alho, Asteras Tripolis

Ilmari Niskanen, Exeter City

Tuomas Ollila, Paris FC

Jere Uronen, Charlotte FC

Kaan Kairinen, AC Sparta Praha

Glen Kamara, Stade Rennais FC

Urho Nissilä, Puskás Akadémia FC

Matti Peltola, D.C. United

Rasmus Schüller, Djurgårdens IF

Anssi Suhonen, HSV

Onni Valakari, AIK

Oliver Antman, Go Ahead Eagles

Benjamin Källman, Cracovia

Robin Lod, Minnesota United FC

Joel Pohjanpalo, Venezia FC

Teemu Pukki, Minnesota United FC

Daniel Håkans, Lech Poznan

