Ammattiliitto Pro: Lakkovaroitus teknologiateollisuuteen

Lakko koskee 3.12.2024 kello 00.00 ja kello 24.00 välillä alkavia työvuoroja.

Lakkojen piirissä olevat työpaikat:

Alfen Elkamo Oy Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat AMADA Automation Europe Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Ekeri Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat FläktGroup Finland Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Halton Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Kalmar Finland Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Kesla Oyj Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Meconet Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Nordic Lights Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Normet Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat OSTP Finland Oy Ab Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Peikko Finland Oy Kaikki toimipaikat

Kaikki toimipaikat Sartorius Liquid Handling Oy Kaikki toimipaikat

Lakko koskee teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä yllä mainituissa työpaikoissa.

Pro on neuvotellut Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta melkein yhdeksän viikkoa. Olemme tehneet useita esityksiä, joissa on huomioitu myös työnantajan tarpeita. Työnantajaliitto on kuitenkin ollut erittäin passiivinen, ja on paljon asioita, joista emme ole päässeet keskustelemaan. Tämän vuoksi neuvottelut eivät ole edenneet, vaikka nykyinen työehtosopimus päättyy marraskuun lopussa.

– Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin aloittaa painostustoimet, jotta pääsemme aidosti neuvottelemaan vaikeimmista asioista, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen toteaa.

Malinen korostaa, että Pro on valmis hyvin nopealla aikataululla etsimään ratkaisua neuvottelemalla, jos työnantajaliitolta löytyy tahtoa sopia.