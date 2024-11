Lähituotettujen koirien puruluutuotteiden kysyntä räjähti

Lähituotettujen koirien puruluu -tuotteiden kysyntä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, mutta viimeisen kolmen kuukauden aikana kysyntä on kaksinkertaistunut, paljastaa eläintarvikkeiden erikoisliikkeisiin tuotteita toimittavan Tree of Pets Oy:n maajohtaja Petri Taponen. Olemme toimineet erikoisliikkeissä myytävien lemmikkiruokatuotteiden maahantuojana vuodesta 1991 ja vastaavaa tuotteen kysynnän räjähdysmäistä kasvua emme ole aiemmin alalla nähneet. Vuonna 2023 löysimme ruotsalaisen sopimustuottajan, joka valmistaa meille koirien puruluita Monster -tuotemerkille ruotsalaisesta raaka-aineesta Taponen kertoo.

Tree of Pets Oy:n breeder manager Sanna Törnroos selittää puruluu -tuotteiden kasvavan valikoiman taustoja: koirille pureskeleminen on tärkeää paitsi hampaiden hyvinvoinnille, niin se tarjoaa niille myös lajinmukaista tekemistä ja tavan purkaa stressiä. Pureskeleminen edistää koiran henkistä hyvinvointia ja siksi omistajat niitä koirilleen tarjoavat. Puruluita valmistetaan useista eri raaka-aineista ja meidänkin valikoimiin nahkaluita tehdään Pajalassa sijaitsevassa tehtaassa naudan lisäksi porosta, hirvestä, peurasta ja kauriista, jotta myös rajoitettua ruokavaliota noudattaville koirille löytyisi purtavaa, kertoo Törnroos.

Nahasta valmistetut koiranpuruluut valmistetaan paistamalla rullattu nahka toivottuun muotoon. Monsterin puruluissa uusimpana versiona ovat Hairy-puruluut, joista karvojakaan ei ole poistettu vaan nahka on paistettu mahdollisimman minimaalisen käsittelyn jälkeen. Nahkasta valmistetut puruluut ovat sitkeitä ja niiden pureskelu on koirille mieleistä ajanvietettä. Nahkainen luu ei vahingoita koiran hampaita eikä siitä lohkea teräviä palasia, jotka voisivat vahingoittaa koiran suolistoa. Monster -puruluita ei valkaista valmistusprosessissa lainkaan ja niinpä valmiista puruluusta voi nähdä esimerkiksi minkävärisestä naudasta raaka-aine on peräisin. Ensin ajattelimme, että kuluttajat voisivat vierastaa luiden ulkonäköä, mutta käytännössä tilanne onkin ollut päinvastainen ja luonnollisuus selvästi puhuttelee, selittää maajohtaja Taponen.

Lisätietoja Monster -puruluutuotevalikoimasta: https://fi.monsterpetfood.com/hund/rawhide