Merkittävä parannus junakuuluvuuteen – uusi VR-wifi käytössä kaikissa kaukojunissa

”Toimiva wifi junassa on matkustuskokemuksen kannalta merkittävä tekijä. Asiakkaamme haluavat hyödyntää matka-ajan esimerkiksi työntekoon tai käyttää nettiä viihtymiseen. Uuden juna-wifin ansiosta asiakkaidemme tyytyväisyys juna-wifiin on parantunut merkittävästi – tyytyväisyysindeksi on nyt 3,5/5 ”, iloitsee VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Wifin lisäksi asiakkaat käyttävät junassa oman puhelimensa mobiilidataa ja soittavat puheluita. Niin wifi kuin asiakkaan puhelut ja mobiilidata tarvitsevat tukiasemista tulevaa signaalia toimiakseen. Signaalia vahvistetaan junan sisällä olevilla toistimilla. VR tutkii ja testaa aktiivisesti uusia teknologioita signaalivoimakkuuden edelleen parantamiseksi. Junassa oleva teknologia ei kuitenkaan auta alueilla, joilla signaalia ei ole tai tukiasemien kapasiteetti on riittämätön.

Rataverkolla yhä katvealueita – kehittäminen edellyttää yhteistyötä

VR:n omat keinot eivät yksin riitä takaamaan toimivaa yhteyttä koko junamatkan ajaksi. Rataverkon katvealueet ja verkkokapasiteetin riittämättömyys satojen junamatkustajien tarpeisiin ovat edelleen junakuuluvuuden suurimmat haasteet. Teleoperaattorit investoivat verkkokapasiteettiin kaupallisin perustein - harvaan asutuilla seuduilla kysyntä on junia lukuun ottamatta vähäistä. Junien verkkoyhteyksien parantaminen katvealueilla edellyttääkin tiivistä yhteistyötä teleoperaattoreiden, valtion, kuntien, viranomaisten ja VR:n kesken.

”Seuraamme tarkasti teknologioiden kehitystä ja pyrimme parantamaan junakuuluvuutta niillä keinoilla, joihin voimme vaikuttaa. Olennaisia tekijöitä kuuluvuuden parantamisessa ovat radan varren telemastot ja tukiasemien riittävä kapasiteetti”, jatkaa toimitusjohtaja Markula.

VR osallistui Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strandin aloitteesta perjantaina 8.11. järjestettyyn keskustelutilaisuuteen junakuuluvuudesta rataverkon varrella. Tilaisuudessa sovittiin jatkotoimenpiteistä toimijoiden välisessä yhteistyössä junakuuluvuuden parantamiseksi.

FAKTAT:

VR on uusinut kaukojunien langattoman sisäverkon investoimalla 5 miljoonaa euroa uuteen verkkoteknologiaan ja wifi-laitteistoon. Juniin päivitetyt reitittimet ja antennit hyödyntävät kaikkien teleoperaattoreiden 4G- ja 5G-verkkoja.





Junamatkustajille tarkoitettu, ilmainen junaverkko löytyy nyt junista nimellä ”Uusi VR-wifi”.





VR:n ylläpitämä kuuluvuuskartta auttaa asiakkaita suunnittelemaan matkanaikaista netinkäyttöään. Kartta auttaa esimerkiksi palaverien suunnittelussa rataosuuksille, joilla verkko toimii parhaiten. www.vr.fi/wifi





Wifin lisäksi junissa on toistimia eli laitteita, jotka parantavat junan sisälle tulevan radiosignaalin voimakkuutta, eli asiakkaiden puheluiden kuuluvuutta ja asiakkaan mobiilidatan toimintaa. Toistimet tulevat uusittavaksi, koska niistä puuttuu suurin osa 5G -taajuuksista. VR jatkaa toimenpiteitään puhelinkuuluvuuden parantamiseksi joko junissa olevien toistimien korvaamiseksi uusilla tai ikkunoiden laseroinnilla. Näin parannetaan tukiasemien signaalin pääsyä junaan. Tuleviin uusiin juniin ikkunoiden laserointi on tehty jo tehtaalla.