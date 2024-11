Suhonen onnitteli 8-kymppistä ja kaipasi Tammikuun kihlauksen henkeä

– Teidän työnne ja historianne on nyt noussut arvoon arvaamattomaan. Monenlaiseen on vuosien ja vuosikymmenten aikana varauduttu ja kaikenlaista vastaankin tullut – mutta uskallan kuitenkin muotoilla, että kyllä tämä pelikirja pääsi yllättämään. Lähinnä se, että näin selvästi Etelärannassa kirjoitetut tekstit kirjoitusvirheineenkin voi päätyä Suomen hallitusohjelmaksi. Eikä se varmaan ilman petosta olisi ollut mahdollistakaan. Kyllä perussuomalaisten puheet ennen vaaleja ja nyt teot porvarihallituksen takuumiehenä ovat ristiriidassa niin pahasti – että petoksen tunnusmerkistö täyttyy, epäili Suhonen puheessaan.

Puhe (Muutokset puhuttaessa mahdollisia)

Hyvät AKT:n Varkauden automiehet ry:n jäsenet, hyvä juhlaväki!

Vilpittömän sydämelliset onnitellut 80-vuotiaalle yhdistyksellenne. Ryhdikkäälle kasikymppiselle, lujalle ammattisosastolle.

Juhlan tunnelmaa latistaa maan hallituksen, Orpo-Purran oikeistohallituksen tavoite murentaa ja murskata suomalainen työmarkkinajärjestelmä. Työntekijöitä kurmuutetaan nyt urakalla. Palkansaajan taskun pohjia kaavitaan nyt tyhjiksi kaikista suunnista. Ja porukkaa saneerataan ulos lähes kaikilla toimialoilla. Tosin logistiikka, kuljetus ja varastointi oli toimialana yksi tällainen poikkeus työllisyystilastoissa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä.

Ja jos työttömyys tai lomautus on iskenyt – on ansioturvan leikkaukset raadolliset. Etenkin jos on vielä lapsia huollettavana.

Hallitus on mennyt parlamentaarisen sosiaaliturvakomitean välimietinnön taakse piiloon. Ei siellä sanottu, että poistetaan työttömyysturvan lapsikorotukset. Mutta sillä paperilla hallitus nyt ajaa yleistukea – ja siinä sivussa tuli sitten yli 60 000 uutta lapsiperheköyhää. Ei ole mitään rajaa hallituksen saksimisessa. Viimeksi Purran saksiin törmäsivät työttömyysturvan korotusosat ja liikkuvuusavustus. Ja jälleen osuu yli 35 000 alaikäiseen lapseen. Ja tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa, matalasuhdanne pitkittyy. Ei ole 60 000 uutta työpaikkaa, kuten hallituspuolueiden edustajat vielä vuosi sitten voimansa tunnossa eduskunnassa moneen kertaan todistivat.

Hyvät aktläiset, hyvä järjestöväki!

Teidän työnne ja historianne on nyt noussut arvoon arvaamattomaan. Monenlaiseen on vuosien ja vuosikymmenten aikana varauduttu ja kaikenlaista vastaankin tullut – mutta uskallan kuitenkin todeta, että kyllä tämä pelikirja pääsi yllättämään. Lähinnä se, että näin selvästi Etelärannassa kirjoitetut tekstit kirjoitusvirheineenkin voi päätyä Suomen hallitusohjelmaksi. Etenkin Perussuomalaisten puheet ennen vaaleja ja nyt teot porvarihallituksen takuumiehenä ovat ristiriidassa niin pahasti – että suorastaan petoksen tunnusmerkistö täyttyy.

Liiton ja järjestäytymisen merkitys tulee korostumaan. Ne ovat tärkeämpiä kuin kertaakaan aiemmin sataan vuoteen ja sitten Tammikuun kihlauksen. Kihlauksesta tulee ensi tammikuun 23. päivä 85 vuotta täyteen. Nyt on vallalla toisenlainen ajan henki – se on työntekijöiden ja duunarin kyykyttämisen henki. Työntekijöiden oikeuksista alkaen. Hallituksen lakkopaketti viime keväältä oli tästä poliittisesta valinnasta murheellinen esimerkki. Suomi sysättiin kerralla luokkaan maat, jotka eivät kunnioita ILO:n sopimuksia, EU:n peruskirjaa ja uudistettua sosiaalisten oikeuksien peruskirjaa.

Ajattelematonta, hölmöä, lyhytnäköistä sekä sivistymätöntä, josta edistyksellisyys, luottamus ja sopiminen ovat yhtä kaukana kuin aloittamista vaille oleva valmis. On pakko pysähtyä miettimään, kuinka pahana asiana eräät työnantajapuolet näkevät työntekijät. Onko siis puheet työntekijästä yrityksen suurimpana voimavarana ollut vain juhlapuheita? Siis petkutusta? Vai sumenivatko touko-kesäkuussa Säätytalolla kaikki valot yhtä aikaa? Ahneusko iski?

Selväksi on käynyt, että näköalattomuus otti voiton. Ja kaipuu menneeseen, jossa suurimpana pahana nähtiin palkansaaja ja palkka, jolla tulee toimeen, elää säällisesti ja kasvattaa lapset. Ei tarvitse kuin katsoa tulostaululle, joka ei valehtele. Pieleen meni, nousukausi odotuttaa ja hallituksen teot talouden liikkeellä pitämiseksi osoittautuivat unelmahötöksi. Teot, joista tehokkaimpia ovat olleet Euroopan keskuspankin koronlaskut. Hallituksen mantrat on nyt kuultu ja niillä ei Suomi-laivan kurssi käänny. Päinvastoin. Vastakkainasettelun ajan saimme takaisin; pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorisotyöttömyyden kirot.

Teollisuutta, kuljetusalaa ja julkisen puolen tulevaisuuden ammattilaisia me saamme yhteiskuntaan entistä heikommin. Hallituksen leikkaukset toisen asteen koulutuksesta sekä aikuiskoulutuksen lakkautus tulevat olemaan historiallisen kohtalokkaita päätöksiä. Työntekijän, sen duunarin työmarkkina-arvon vahvistaminen koulutuksella ei jatkossa enää onnistu kuten se on aiemmin vuosikymmeniä onnistunut. Tämä on siis yhteiskuntamme yksi kohtalonkysymys.

Hyvät ihmiset!

Tämä juhlapäivä ei jää viimeiseksi 80-vuotiaalle ammattiosastolle. Seuraavien vuosikymmenten toiminnan perustukset on luotu, kiitos Orpo-Purran hallituksen hapuilevalle hoipertelun työnlinjalle. Työsarkaa tulee riittämään, mutta työtähän me emme pelkää.

Haluan onnitella AKT:n Varkauden automiehet ry:tä, kiittää työstä Suomen rakentamiseksi. Erityisesti haluan kiittää henkilökohtaisesti myös kaikkia tässä tilaisuudessa ansiomerkin saajia. Kiitos.