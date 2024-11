Kangasalan Lumoava Joulu avataan lauantaina 30.11.

Kangasalan joulu avataan perinteisesti lauantaina 30.11. klo 12-16 Kangasala-talon edustalla. Kangasalan Lumoavan Joulun ja Joulukylän avaa klo 12 kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hanna Laine. Klo 12.30 lavalla esiintyy 25-vuotisjuhliaan äskettäin viettänyt tamperelainen kamarikuoro Näsi. Vauhdikkaampaa menoa lavalla on luvassa klo 13.30, kun esiintymässä on James & Jones Christmas Trio. Tapahtumassa on paikalla myös joulupukki.

Joulunavauspuheiden jälkeen n. klo 12.15 vuorossa on Kangasalan Yrittäjien tarjoama joulupuuro. Tarjolla on maksuton puuroannos 800 ensimmäiselle.

Kangasala-talossa Kädentaitajien joulupuoti ja maksuton sisäänpääsy Kimmo Pyykkö -taidemuseoon

Jouluostosten tekijöitä aiempina vuosina ihastuttanut Kangasalan Kädentaitajien Joulupuoti avautuu joulunavauksen yhteydessä Kangasala-taloon. Ihania käsitöitä paikallisilta kädentaitajilta on myynnissä la 30.11. klo 12-16 Kangasala-talossa. Paikalliset käsityönä valmistetut joululahjat tuovat hyvän mielen niin lahjan saajalle, antajalle kuin myös tekijällekin.

Joulunavauksen yhteydessä 30.11. Kangasala-talossa sijaitsevaan Kimmo Pyykkö -taidemuseoon on vapaa pääsy. Pysyvien näyttelyiden lisäksi esillä on suosittu ja ajankohtainen Valtaapitäviä-näyttely, jossa käsitellään vallan teemaa laajasti eri taiteilijoiden tuotannon kautta. Lisäksi Kangasala-talossa on -30 % lipputarjouksia, jotka ovat ostettavissa vain joulunavauspäivänä. Tarjoukset julkaistaan 25.11..

Joulukylä avautuu jälleen

Vuosi sitten ensimmäistä kertaa avoinna ollut Joulukylä rakentuu jälleen Kangasala-talon edustalle keskustaan. Punaiset mökit, upea valokuusimetsä ja jouluinen ohjelma muodostavat Kangasalan Joulukylän, jossa myynnissä on paljon erilaisia tuotteita, lahjaideoista moniin jouluherkkuihin. Joulukylässä voi tehdä uniikkeja lahjalöytöjä sunnuntaihin 22.12. saakka.

Joulukylä on avoinna 30.11.-22.12. lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16 Lisäksi Joulukylä on avoinna kahtena perjantaina (13. ja 20.12.) klo 16-19.

Joulukylässä tarjolla tulee olemaan myös maksutonta erikoisohjelmaa. Luvassa on muun muassa

7.-8.12. Askarteluviikonloppu. Tule Joulumuori Ullan askartelupajaan, ja askartele joko itsellesi joulukuusenkoriste, tai osallistu kynttilätalkoisiin, jossa koristellaan jouluyllätyksiä ikäihmisten iloksi.

Lauantaina 14.12. 4H-yhdistys toteuttaa lapsille suunnattua toiminnallista ohjelmaa

Sunnuntaina 15.12. klo 14 Joulukylässä esiintyvät lasten suosikit Mimi ja Kuku!

Lauantaina 21.12. Luvassa on pörröisiä eläinystäviä, kun ihanat alpakat sekä suloiset ponit saapuvat vieraiksemme

Lauantaina 21.12. Äiti&Poika duo, jossa solistina toimii Terttu Mikkonen ja kitarassa Pekka Mikkonen. He esittävät perinteisiä joululauluja yhteislaulu hengessä. Fire Ladyn LED-show tunnelmoittaa joululauluja upealla esityksellä.

Lisäksi joulupukin vierailuita, koko perheen onnenpyörä, arpajaiset sekä paljon muuta.

Jos joulupukin kirje on vielä lähettämättä voit tiputtaa sen Joulukylän erikoispostilaatikkoon, ja me lähetämme kirjeet Korvatunturille puolestasi maksutta.

Lisäksi Kangasalan torilla odottaa uusi, taianomainen seikkailu – jouluinen pakopeli! Sukella perheesi kanssa joulun ihmeelliseen maailmaan ja astu Tonttukonttorin lämpimään tunnelmaan. Lisätietoja pakopelistä fuugaevents.fi/tonttukonttori

Kangasalan Lumoava joulu -sivusto on avoinna

Kangasalan joulun ajan tapahtumat, ideat paikallisiin jouluostoksiin ja hyvän mielen jouluvinkit on koottu Visit Kangasalan joulusivuille www.visitkangasala.fi/joulu. Sivuilta löytyy myös ideoita joululoman viettoon alueella.