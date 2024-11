Mäkikujan perhetukikeskus sai tunnustusta hyvästä työstään Riihimäellä

Lastensuojelun keskusliitto julkisti ja palkitsi lokakuussa tämän vuoden Lastensuojelun arjen sankari -kilpailun voittajan ja kunniamaininnan saajat. Vaikka voittoa ei Kanta-Hämeeseen tullut, sai Mäkikujan perhetukikeskuksen nuorten kuntoutusosasto Apila erikseen tunnustusta lastensuojelun eteen hyvin tehdystä työstä.

Lastensuojelun arjen sankari -kilpailuun sai jättää ehdotuksia kuka tahansa, ja yhteensä kilpailuun jätettiin 60 ehdotusta palkinnon saajaksi. Apilaa ehdottivat mm. yhteistyökumppanit, tiimin jäsenet ja asiakkaat. Lastensuojelun keskusliiton maininta osoittaa, että Apilassa työn tekemisen tapaa on arvostettu ja huomioitu.

– Valtakunnallinen positiivinen huomio on merkityksellistä, ja on tärkeää, että lastensuojelun vaativaa työtä nostetaan esiin myös onnistumisten ja osaamisen myötä. Tiimin työ, työtekijöiden osaaminen ja suhtautuminen työhön ja asiakkaisiin on todella myönteistä ja työntekijät ovat aina valmiina yhteiseen kehittämiseen ja yhdessä tekemiseen. Kerroin välittömästi koko tiimille terveiset: Olkaa ylpeitä työstänne! Minä olen ylpeä teistä, hehkuttaa lastensuojelun tulosaluejohtaja Taija Ylätalo.

Apilassa tehdään työtä rakkaus edellä

Oma Hämeen Riihimäellä sijaitseva Mäkikujan perhetukikeskus on lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun sijaishuoltoyksikkö, jossa lapset ja nuoret asuvat ympärivuorokautisesti. Mäkikujan perhetukikeskuksessa on kaksi osastoa, vastaanotto-osasto Vanamo ja nuorten osasto Apila. Mäkikujalla tehdään suunnitelmallista, arvioivaa ja kuntouttavaa toimintaa yhdessä lapsen, perheen ja muiden lapsen ympärillä olevien ihmisten kanssa.

Apilassa työtä tehdään rakkaus edellä eli toiminnan lähtökohtana on niin asiakkaan kuin työntekijänkin hyvinvointi sekä arvostava ja kunnioittava kohtaaminen. Apilassa kuntoutusta toteutetaan asiakassuunnitelmien sekä hoito- ja kasvatussuunnitelmien mukaisesti yhteistyössä omaohjaajaparin ja muun tiimin kanssa. Nuorten osallisuus ja yhteisöllisyys ovat tärkeänä osana Apilassa toteutettavaa kuntoutusta. Apilassa kodinomaisuus on myös yksi tärkeimmistä tavoitteista.

Lastensuojelun Keskusliiton Lastensuojelun arjen sankari -kilpailussa etsittiin toimijoita, jotka tekevät pitkäjänteistä ja luovaa työtä lasten ja nuorten hyväksi. Palkintoraadin puheenjohtajana toimi THL:n tutkimusprofessori Taina Laajasalo. Tänä vuonna pääpalkinto Lastensuojelun arjen sankari -kilpailussa myönnettiin Tasalapa Oy​:n lastenkoti Jalavan ​henkilökunnalle.



