Uudistunut Nenäpäivä-show nähdään maaliskuussa Nelosella ja Ruudussa

Tänä vuonna tauolla oleva Nenäpäivä tekee paluun uudistuneena ensi maaliskuussa, huipentuen Nelosella suorana esitettävään tv-show’hun.



Nenäpäivä-säätiö ja Nelonen Media ovat yhdistäneet voimansa, ja yhteistyöstä syntyvä, ensimmäinen uudistunut Nenäpäivä-show nähdään Nelosella suorana lähetyksenä maaliskuussa 2025. Nelonen Median tv- ja radiokanavat tarjoavat Nenäpäivälle uusia mahdollisuuksia tavoittaa yleisöjä monilla eri alustoilla, samalla kun katsojat ja osallistujat saavat uudenlaisen, vuorovaikutteisen tavan osallistua Nenäpäivään.



”Olemme ylpeitä voidessamme tuoda Nenäpäivän kaltaisen merkityksellisen kampanjan huipentavan show’n osaksi Nelosen ohjelmatarjontaa. Yhteistyömme mahdollistaa Nenäpäivän tärkeän mission toteutumisen lisäten sen vaikuttavuutta auttamalla varainhankinnassa tavalla, joka puhuttelee suurta yleisöä”, kertoo Nelonen Median vastaava tuottaja Tea Panula.

Kampanjan huipentavassa suorassa Nenäpäivä show'ssa nähdään lukuisia musiikkiesityksiä, kampanjaan osallistuvien tähtien rahankeräyshaasteita sekä muita tempauksia, joilla on tarkoitus kasvattaa tärkeään tarkoitukseen kerättävää rahapottia.



Maailman heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tulevaisuuden mahdollisuuksia edistävä Nenäpäivä-säätiö siirtyy uudelle aikakaudelle nyt tehtyjen merkittävien uudistusten myötä. Nenäpäivän uudistunut brändi-ilme on julkaistu tänään säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.nenapaiva.fi



"Olemme ylpeitä Nenäpäivän pitkästä historiasta ja haluamme varmistaa säätiön toiminnan jatkossakin. Nenäpäivä on tunnettu hyvänmielen brändi ja kumppanuus Nelonen Median kanssa tarjoaa meille mahdollisuuksia tavoittaa uusia kohderyhmiä ja luoda uudenlaisia kumppanuusmalleja", kertoo Nenäpäivä-säätiön kehitysjohtajana elokuussa aloittanut Nina Palmroos.



Tv-show’n tuotannosta vastaa Warner Bros. International Television Production Finland, joka on suunnitellut Nenäpäivälle uudenlaisen tavan ilmiöittää ja osallistaa kaikki mukaan.



Tarkemmat tiedot Nenäpäivä-kampanjasta ja kampanjan huipentavasta suorasta tv-lähetyksestä julkistetaan alkuvuoden aikana.







Nenäpäivä-säätiö

Nenäpäivän visiona on Suomi, jossa jokainen edistää maailman lasten ihmisarvoisen elämän toteutumista ja globaalia oikeudenmukaisuutta keräämällä varoja maailman lapsille pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön hymyn huulille nostattavan viihteen ja yhteisen kansanliikkeen voimalla. Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen Nenäpäivä-kampanja tuo yhteen yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt tukemaan pitkäkestoista kehitysyhteistyötä Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Kampanjalla edistetään lasten koulutusta, terveyttä, turvallisuutta ja ravitsemusta. Tuen vievät perille yhdeksän Nenäpäivän jäsenjärjestöä: Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Fida International, Pelastakaa Lapset, Plan International Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suomen Lähetysseura. Lisätietoja: www.nenapaiva.fi



