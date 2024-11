Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto valvoo työvoimapalveluiden järjestämistä työllisyysalueilla Suomessa

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on luoda palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksen myötä perustetaan uusi yksikkö työvoimapalveluiden valvontaan. Tehtävä on osoitettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon ja se valvoo, että työvoimapalvelut on järjestetty laissa edellytetyllä tavalla ja tarkoituksenmukaisesti. Samalla edistetään työvoimapalveluiden yhdenvertaista saatavuutta.