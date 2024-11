VR asetti tieteeseen perustuvat tavoitteet päästöjen vähentämiselle: nettonollapäästöt vuoteen 2040 mennessä

Päästövähennystavoitteiden asettaminen on osa VR:n vastuullisuusohjelman kehitystä. SBTi:n hyväksyntä tarkoittaa, että tavoitteet ovat viimeisimmän tutkimustiedon mukaisia.



”Junat ovat selvästi vähäpäästöisin liikennemuoto Suomessa: vain yksi prosentti kaikista liikenteen päästöistä syntyy raideliikenteessä. Haluamme nostaa rimaa entisestään ja tehdä oman osamme ilmaston lämpenemisen jarruttamiseksi. Uusissa tavoitteissa on huomioitu myös toimintamme epäsuorat päästöt”, toteaa VR:n yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Jonna Juslin.



VR jatkaa menestyksekästä työtään juna- ja bussiliikenteen sekä kiinteistöjensä energiatehokkuuden parantamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusien energiamuotojen, kuten akkusähkön ja vedyn nykyistä parempaa saatavuutta. Bussiliikenteessä VR:n kaupunkiliikenteeseen kuuluva Pohjolan Liikenne on jo edelläkävijä, sillä 70 prosenttia sen ajamasta liikenteestä tapahtuu sähköbusseilla. VR tekee myös yhteistyötä kumppaneidensa kanssa vähentääkseen päästöjä koko arvoketjussaan.



Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat keskeisiä VR:n uudessa vastuullisuusohjelmassa, jonka kehitystyö on parhaillaan käynnissä.



VR:n tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet

Lyhyen aikavälin tavoite: -50,4 % vuoteen 2032 mennessä VR Group vähentää suoria kasvihuonekaasupäästöjään (scope 1 ja 2) 50,4 prosentilla vuoteen 2032 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Tavoiteraja sisältää bioenergian raaka-aineista aiheutuvat maaperään liittyvät päästöt ja poistumat. VR Group vähentää epäsuoria (scope 3), myymiensä fossiilisten polttoaineiden* käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 50,4 prosentilla vuoteen 2032 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. VR Group vähentää kaikkia jäljellä olevia epäsuoria (scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä 50,4 prosentilla samalla aikajaksolla.

Pitkän aikavälin tavoite: VR Group saavuttaa nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä Tavoitteeseen sisältyy suorien (scope 1 ja 2) kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 90 prosentilla vuoteen 2040 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. Tavoiteraja sisältää bioenergian raaka-aineista aiheutuvat maaperään liittyvät päästöt ja poistumat. VR Group vähentää epäsuoria (scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä myymiensä fossiilisten polttoaineiden* käytöstä 90 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna. VR Group vähentää kaikkia jäljellä olevia epäsuoria (scope 3) kasvihuonekaasupäästöjä 90 % saman aikataulun puitteissa. Jäljelle jäävät päästöt (alle 10 %) neutraloidaan hiilensidonnalla SBTi:n kriteerien mukaisesti.



*VR toimii lakiin perustuvan palveluvelvoitteen perusteella polttoaineen jakelijana Suomen raideliikenteessä.



Tietoa Science Based Targets -aloitteesta

Science Based Targets -aloite (SBTi) on kansainvälinen ilmasto-organisaatio, joka mahdollistaa yritysten osallistumisen ilmastokriisin torjuntaan.

SBTi kehittää standardeja, työkaluja ja ohjeita, joiden avulla yritykset voivat asettaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteita, jotka ovat linjassa ilmaston lämpenemisen pitämiseksi katastrofitasojen alapuolella ja nettonollapäästöjen saavuttamiseksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä.



SBTi on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestöksi, ja sillä on tytäryhtiö, joka isännöi tavoitevalidointipalveluitamme. Kumppaneita ovat CDP, YK:n Global Compact, We Mean Business -koalitio, World Resources Institute (WRI) ja World Wide Fund for Nature (WWF). Lisätietoja: www.sciencebasedtargets.org