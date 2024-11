Malmin uuden sairaalan arkkitehtuurikilpailun voittajasuunnitelmassa luonto on läsnä

Malmin uuden sairaalan suunnittelusta järjestettiin kaksivaiheinen arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton kanssa. Kilpailun tavoitteena oli suunnitella kuntoutumista edistävä sairaala, jossa luonto, potilaat, läheiset, työntekijät, sujuvuus ja innovatiivisuus muodostavat kestävän kokonaisuuden. Malmin uudessa sairaalassa kuntoutus tulee olemaan merkittävässä roolissa.

Kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen valittiin 12 suunnitteluryhmää, joista viisi pääsivät toiseen vaiheeseen. Kilpailun voittajaksi valittiin Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy ja Harris Kjisik Arkkitehdit Oy ehdotuksellaan Puutarhat. Muut palkinnot menivät ehdotuksille Malmikko ja Kylässä. Lisäksi tuomaristo päätti antaa kunniamaininnat ehdotuksille Salvos ja Verso.

Kilpailutöitä on arvioitu sen mukaan, miten toimiva kokonaisuus uudesta sairaalasta on saatu ja miten suunnitelma sopii nykyiseen sairaalaan ja ympäröivään kaupunkikuvaan. Tuomariston asiantuntijat arvioivat myös muun muassa sairaalan toiminnan edellytyksiä, mitoitusta ja teknistä toteutettavuutta sekä arkkitehtuuria. Kaikista ehdotuksista teetettiin laajuuslaskelmat ja alustavat kustannusarviot. Kilpailun toisessa vaiheessa arvioitiin myös rakennusten hiilijalanjälkeä ja energiatehokkuutta.

− Kilpailun ensimmäinen vaihe osoitti, miten moniulotteinen ja haastava suunnittelukohde tämä oli ja kilpailutöissä oli lähdetty ratkaisemaan sitä hyvinkin erilaisilla tavoilla, toteaa tuomariston puheenjohtaja Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta.

Kilpailun voittajaksi valitussa suunnitelmassa pystyttiin parhaiten yhdistämään sairaalan toiminnalliset tavoitteet, inhimillinen ja helposti lähestyttävä mittakaava sekä luontosairaalan teema. Lisäksi voittajatyö oli arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen.

Kilpailuehdotuksiin voi käydä tutustumassa näyttelyssä 8.–15.11.2024 Helsingin kaupunkiympäristön toimitalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

Potilaan ja läheisten sairaala sujuvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle

Tulevaisuudessa Malmi on Helsingin sairaalan toinen toimintapaikka ja sinne keskitetään lisää sairaalatoimintaa pääkaupunkiseudun vuoden 2030 sairaala-aluevision mukaisesti. Hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen rakentuvaan sairaalaan on helppoa tulla ja sieltä on sujuvaa kotiutua. Uuden sairaalan rakentaminen alkaa näillä näkymin vuonna 2029 ja tilat ovat käytössä arviolta vuosina 2032–33.

Malmin uusi sairaala tulee olemaan kuntoutumista edistävä sairaala, jonka painopisteinä ovat geriatrinen akuuttihoito ja kuntoutus.

Malmin uusi sairaala on potilaan ja läheisten sairaala. Läheiset, vapaaehtoiset ja kolmannen sektorin työntekijät nähdään potilaan hyvinvoinnin voimavarana ja heidän läsnäoloaan ja toimintaansa tuetaan sairaalassa eri tavoin.