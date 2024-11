Rosebud Sivullisen ohjelmaa viikolla 46

Ma 11.11. kello 18



Leeni Peltonen & Marketta Salminen: Änkytys – Minun vuoroni puhua (Aviador)

Änkytys - Minun vuoroni puhua on ensimmäinen suomalainen änkytyksen monia vivahteita ja tasoja kuvaava kirja. Teoksessa eri-ikäiset ihmiset kertovat koskettavia tarinoitaan änkytyksestä ja sen vaikutuksesta heidän elämäänsä.





Ti 12.11. kello 16.30

JULKISTAMISTILAISUUS: Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediayhteiskunta – Viestintä ja valta huomiotaloudessa (Vastapaino)



Vuonna 2012 ilmestynyt ”Mediayhteiskunta”-teoksen ensimmäinen laitos piirsi ajankohtaisen kuvan yhteiskunnasta, joka on monin tavoin riippuvainen mediasta. Sen jälkeen mediamaisema on kuitenkin radikaalisti muuttunut. Täysin uudistettu versio kirjasta ilmestyy nyt alaotsikolla ”Viestintä ja valta huomiotaloudessa”. Se luo sosiologisen katseen median ja viestinnän rooliin yhteiskunnassa.



Kirja on odotettu perusteos mediamaiseman ja viestinnän muutoksista. Historiallisen perspektiivin kautta analysoidaan mediaan liitettyjä toiveita ja pelkoja. Se tutkii ajallisten rytmien kiihtymistä, fyysisten ja digitaalisten tilojen muutoksia sekä julkisuuden uusia verkostoja. Kirjassa tarkastellaan viestintää vuorovaikutuksena, esityksinä, taloutena ja osana vallankäyttöä. ”Mediayhteiskunta” avaa representaatioiden, diskurssien, metaforien ja tarinoiden roolia todellisuuden kuvaamisessa. Janne Seppänen on professori ja visuaalisen ajattelun valmentaja. Esa Väliverronen on viestinnän professori Helsingin yliopistossa.





Pe 15.11. kello 17–19 Sivullisen Japani-ilta

Kello 17: Haruki Murakami: Kaupunki ja sen epävakaa muuri (Tammi). Kirjan suoraan japanista kääntänyt Antti Valkama avaa prosessia tarkemmin, haastattelijana Johanna Harkkila.



Kello 17.30: Oishii - japanilaista kotiruokaa (Teos). Heikki Valkama kertoo viimeisimmästä ruokakirjastaan ja tarjoilee maistiaisia japanilaisesta ruoasta.



Kello 18: Japani hymyn takana (Atena). Kirjailija Liisa Karvinen keskustelee Japanista, japanilaisesta kulttuurista ja ihmisistä Hanna Soisalon kanssa.





La 16.11. kello 13.30–15

Keskustelutilaisuus taidepalkinnoista ja taiteen arvottamisesta



Lämpimästi tervetuloa Suomen arvostelijain liiton (SARV) järjestämään keskustelutilaisuuteen taidepalkinnoista ja taiteen arvottamisesta! Tilaisuudessa pohditaan taidepalkintojen merkitystä kotimaisella kulttuurikentällä, taiteen arvottamista erilaisten palkintojen keinoin sekä palkitsemisen vaikutusta taiteilijan työuraan. Millaisiin seikkoihin palkitsemisessa ja asiantuntijaraadeissa yleensä kiinnitetään huomiota? Entä onko Suomessa riittävästi eri taiteenalojen palkintoja?



Keskustelemassa ovat Vuoden nuori taiteilija 2021, kuvataiteilija Joel Slotte sekä museoamanuenssi Taina Myllyharju, jolla on myös pitkä kokemus taidepalkintojen parissa toimimisesta. Tilaisuuden juontaa ja keskustelun vetää kuvataidekriitikkona aiemmin työskennellyt galleristi Veikko Halmetoja.



Tilaisuudessa on pientä tarjoilua. Tapahtumassa vietetään Suomen arvostelijain liiton 75-vuotisjuhlavuoden etkoja, ja samalla se avaa SARVin juhlavuoden keskustelutilaisuuksien sarjan. Seuraava kerta järjestetään ensi vuoden puolella, ja silloin aiheena ovat kirjallisuuspalkinnot ja raatityöskentely.



Rosebud Sivullinen sijaitsee Kaisa-talossa, jonka suunnitelleet arkkitehdit Selina Anttinen ja Vesa Oiva palkittiin Suomen arvostelijain liiton Kritiikin Kannukset -palkinnolla vuonna 2012.



Keskustelijoiden esittelyt:



Veikko Halmetoja on Suomi-palkittu kuraattori ja Galleria Halmetojan galleristi. Hän on aiemmin toiminut kuvataidekriitikkona muun muassa Helsingin Sanomissa ja Aamulehdessä. Halmetoja on myös itse toiminut erilaisissa kuvataidekilpailuraadeissa.



Taina Myllyharju, museoamanuenssi, FM on ollut museoalan töissä vuodesta 1987 lähtien ja toiminut pitkän uransa aikana taidemuseon johtajana Salon, Oulun ja Tampereen taidemuseoissa. Tampereen taidemuseon johtajana Myllyharju toimi Vuoden nuori taiteilija -asiantuntijatyöryhmän puheenjohtajana (Hannu Karjalaisesta Emma Jääskeläiseen) yhteensä 15 vuoden ajan. Myllyharju työskentelee nykyään synnyinkaupunkinsa Rauman taidemuseossa museoamanuenssina.



Joel Slotte on Kokkolassa syntynyt ja Helsingissä asuva kuvataiteilija, joka työskentelee maalauksen, piirustuksen ja taidegrafiikan keinoin. Hänet palkittiin vuonna 2021 Vuoden nuorena taiteilijana ja hänen teoksiaan on ollut esillä Kiasmassa, Tampereen taidemuseossa, Turun taidemuseossa sekä viimeksi Galerie Anhavalla.





Rosebud Sivullinen, Kaisaniemenkatu 5 (Kaisa-talo), Helsinki. Esteetön sisäänkäynti katutasosta.