SDP:n Joona Räsänen: SDP keventää pieni- ja keskituloisten työn verotusta puoli miljardia euroa hallitusta enemmän

– SDP:n politiikasta hyötyisivät kaikkein eniten niin pieni- ja keskituloiset palkansaajat, eläkkeensaajat kuin monet pienyrittäjätkin. Hallituksen veropolitiikassa suurimmat kevennykset on tehty ministerien tuloluokkaan, kun taas talouden tasapainotus on jätetty vain pienituloisten harteille. SDP:n linja on täysin toinen, Räsänen toteaa.

SDP vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa työtulovähennystä, matkakuluvähennystä ja lapsivähennystä korottamalla. Eläkkeensaajien asemaa se vahvistaisi puolestaan perumalla hallituksen eläkkeisiin kohdistuvan veronkiristyksen. SDP tukisi työllisyyttä kotitalousvähennystä parantamalla, erityisesti kotipalveluiden osalta.

Sen sijaan SDP hakisi tuloja oikeudenmukaisemmin esimerkiksi uudistamalla listaamattomien yritysten osinkoverotuksen epäoikeudenmukaisen huojennuksen, rajaisi yrittäjävähennyksen pienille ja keskisuurille yrityksille ja toisi sijoitusvakuuskuoret verolle sekä laskisi solidaarisuusveron alarajaa.

– Suomen työllisyyskehitys on ollut tämän hallituksen aikana Euroopan surkeinta. Talouskasvussa olemme maailman heikoimpia. SDP haluaa vahvistaa talouskasvua ja työllisyyttä parantamalla ihmisten ostovoimaa ja tekemällä työn vastaanottamisesta entistä kannattavampaa. SDP:n esitys osoittaa, että samaan aikaan voidaan keventää pieni- ja keskituloisten verorasitusta, tilkitä veropohjan aukkoja ja tasapainottaa julkista taloutta, Räsänen päättää.