SDP:n Kymäläinen: Haavoittuvassa asemassa olevien toimeentulosta tulee huolehtia myös verotuksessa

– Hallitus toteuttaa tällä kaudella mittavia leikkauksia, joista moni osuu esimerkiksi lapsiin ja nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin sekä ikäihmisiin. Useimmiten samaan talouteen kohdistuu useita eri leikkaustoimia samaan aikaan, jolloin käytettävissä olevat tulot pienenevät merkittävästi. Monissa kotitalouksissa kärsitäänkin aitoa hätää arjen kustannusten kanssa, toteaa Kymäläinen.

– Asiantuntijalaskelmien mukaan hallituksen talouslinjalla eriarvoisuus lisääntyy ja esimerkiksi lapsiperheköyhyys kasvaa merkittävästi. Hallituksen linjalle on kuitenkin olemassa vaihtoehto. SDP vähentäisi eriarvoisuutta esimerkiksi verotuksen keinoin, Kymäläinen kertoo.

Erityisen huolissaan Kymäläinen on yksinhuoltajaperheistä sekä lapsiperheistä, joissa toinen tai molemmat vanhemmista työskentelee matalapalkka-alalla. Esimerkiksi SOSTE on laskenut, että hallituksen toimien seurauksena lähes 17 000 uutta lasta on tänä vuonna pudonnut köyhyysrajan alapuolelle. Lapsena koettu köyhyys estää lapsen oikeuksien toteutumista ja voi tunnetusti johtaa vakaviin ongelmiin myöhemmin elämässä.

– SDP parantaisi lapsiperheiden toimeentuloa nostamalla työtulovähennyksen lapsikohtaista korotusta. Näin voitaisiin paremmin tukea lapsiperheitä ja parantaa huoltajien kannustimia työntekoon. Erityisen haavoittuvassa asemassa köyhyyden kokemusten näkökulmasta ovat yksinhuoltajaperheissä asuvat lapset. Siksi yksinhuoltajien työtulovähennyksen tulisi olla korkeampi, Kymäläinen korostaa.

Lapsiperheiden lisäksi haavoittuvassa asemassa vallitsevassa taloustilanteessa ovat esimerkiksi nuoret, pitkäaikaistyöttömät sekä ikääntyneet. SDP korottaisi myös näiden ryhmien työtulovähennystä.

– SDP näkee, että työnteon tulee olla kannattavaa kaikissa tilanteissa. Hallituksen toimiin verrattuna suurin ero on siinä, että meidän vaihtoehdossamme erityisesti heikommassa asemassa olevien ostovoima paranisi ja eriarvoisuus vähenisi. Tämä on oikeudenmukaista, Kymäläinen päättää.